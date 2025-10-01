به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مجتبی سلطانی استاد دانشگاه، در سلسله نشست‌های تخصصی «نقش رسانه‌های حامی مقاومت در روایت مظلومیت و ایستادگی مردم مظلوم غزه» که روز چهارشنبه در خبرگزاری قدس برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، بر لزوم تحول و بازخوانی روش‌ها و زبان رسانه‌ای در مواجهه با جریان مقاومت تأکید کرد.

سلطانی با یادآوری این نکته که «حیات و تأثیرگذاری رسانه منوط به همراهی با سرعت و شدت تحولات» است، گفت: رسانه‌ها باید با مخاطب ارتباطی فراتر از رضایت هم‌فکران برقرار کنند و از عقب‌ماندن و حاشیه‌نشینی پرهیز کنند.

این استاد دانشگاه هشدار داد: رسانه‌هایی که به «خاص‌زدگی» دچار شوند و فقط برای هم‌عقیده‌ها سخن بگویند، هویت رسانه‌ای خود را به‌عنوان ابزاری تبلیغاتی از دست می‌دهند.

وی افزود: صرف دفاع و حمایت کافی نیست؛ دفاع باید مؤثر، به‌جا و متناسب با گستره متنوع مخاطبان داخلی و جهانی باشد. به گفته او، مخاطبان باید تفکیک شده و متناسب با نیازهایشان بسته‌های رسانه‌ای منسجم و جذاب دریافت کنند تا پیام برای عموم و برای مخاطب خاص قابل‌فهم و اثرگذار باشد، نیاز است لایه‌های کمتر گفته‌شده و نگاه‌های نو در تحلیل‌ها وارد شوند.

سلطانی خواستار واکاوی عمیق‌تر ابعاد طوفان الاقصی شد و گفت: رسانه‌ها باید در بیان تبیینی و توصیفی عمیق‌تر عمل کنند و از اعتیاد به قضاوت و حکم‌ کردن بپرهیزند؛ مخاطبی که در معرض حجم زیادی از ورودی‌ها و تحلیل‌هاست نیازمند تبیین و توصیف است نه داوری پی‌درپی.

وی درباره ماهیت واقعی رویدادها توضیح داد: تحلیل ساده‌انگارانه و تقلیل ماجرا به مبارزه بین یک گروه مقاومت و یک کشور اشغالگر ناقص است چرا که روابط و معادلات قدرت در پسِ این ماجرا وجود دارد. هیچ گروه مقاومتی در تاریخ معاصر به‌صورت کامل و مطلق محاصره‌شده و تنها نبوده است.

استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از یک سو «رژیم صهیونیستی به معنای یک کشور کامل نیست» و در واقع پادگان و پایگاهی غربی برای اعمال سلطه در منطقه است؛ و از سوی دیگر پس از طوفان الاقصی، حمایت علنی و تمام‌قد برخی اعضای ناتو از رژیم صهیونیستی نشان داد که دیگر موضوع صرفاً تقابل یک کشور با یک گروه مقاومت نیست و معادلات بزرگ‌تر و فراملی درگیر شده‌اند.

وی با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی به محور مقاومت گفت: مجاهدان فلسطینی با دست خالی می‌جنگند و اگرچه جمهوری اسلامی تلاش‌هایی کرده، اما در عمل مجاهدان فلسطینی در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کرده‌اند.

سلطانی ادامه داد: منطق و عقلانیت مقاومت باید فراتر از شعارها و توضیحات آرمانی بیان شود؛ مقاومت فلسطین یک مسأله انسانی است و خارج از محاسبات معمول قابل‌فهم و تبیین است.

استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش‌های انتقادی درباره هزینه‌های انسانی طوفان الاقصی، تصریح کرد: مفهوم مقاومت در برابر متجاوز، در فرهنگ‌های مختلف «بی‌قید و شرط» است. ملتی که در معرض نابودی است حق دارد دست به مقاومت بزند حتی اگر منجر به قربانی شدنش شود.

به‌گفته وی، مفهوم شهادت اختصاصی یک فرهنگ نیست بلکه حالت فداکاری در دفاع از خویشتن و سرزمین یک اصل انسانی است که در همه فرهنگ‌ها مورد احترام است.

سلطانی همچنین توضیح داد: مهم‌ترین عاملی که موجب حرکت افکار عمومی جهانی به سمت پذیرش حقانیت فلسطین شد، جاافتادن «منطق انسانی مقاومت» در سطح رسانه‌های بین‌المللی بود. در ابتدا برخی رسانه‌ها طوفان الاقصی را مجرمانه و ضد مردمی تصویر کردند اما با آشکار شدن میزان خسارات و کشتار فلسطینی‌ها، مواضع رسانه‌های بین‌المللی تغییر کرد و حتی برخی نهادها و کشورهای اروپایی به بازنگری جدی در طرح دو کشور و در مواضع قبلی خود پرداختند.

وی افزود: مشروعیت‌زدایی از رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهانی رخ داده است؛ چنان‌که نه‌تنها عملکرد بلکه حتی وجود رژیم صهیونیستی مورد تردید برخی محافل بین‌المللی قرار گرفته است.

سلطانی گفت: موجودیت این رژیم بر دو بال قدرت نظامی و ایجاد مشروعیت فرهنگی استوار بوده که میلیاردها دلار صرف آن شده است؛ اما اکنون منطق انسانی مقاومت و پیروزی رسانه‌ای موجب شده تا این دو پایه تضعیف شوند.

استاد دانشگاه از رسانه‌های داخلی خواست پیامی تاریخی «رژیم صهیونیستی باید از صفحه تاریخ محو شود.» را روشن‌تر تبیین کنند و در عین حال هشدار داد: حفظ و تعمیق این وضعیت نیازمند تلاش مستمر است، چرا که افکار عمومی ممکن است شکل بگیرد، تغییر کند یا ضعیف شود و رژیم صهیونیستی و حامیانش برای تغییر این افکار عمومی فعالانه تلاش خواهند کرد.

در پایان دکتر سلطانی تأکید کرد: رسانه‌های حامی مقاومت باید از کلیشه‌ها بگذرند، لایه‌های کم‌تر شنیده‌شده را بیان کنند، از داوری لحظه‌ای پرهیز نمایند و با بسته‌های رسانه‌ای متناسب با نیاز مخاطبان داخل و خارج، روایت انسانی و عقلانی مقاومت را پیگیری کنند تا تأثیرگذاری رسانه‌ها در حمایت از مردم مظلوم فلسطین استمرار یابد.

سید حسن نصرالله الهام‌بخش مقاومت و مردم یمن بود

در ادامه این نشست، عبدالرحمن راجح، مسئول انجمن یمنی‌ها در ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه، ضمن تسلیت فرارسیدن سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، بر جایگاه و تأثیر گسترده سید حسن نصرالله بر جریان مقاومت و جهان اسلام تأکید کرد.

وی گفت: این شخصیت، رهبر بلامنازع جهان عرب و اسلام در برابر سلطه‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و تأثیر بسیار بزرگی بر جهان عرب و به‌ویژه یمن داشته است.

کارشناس مسائل خاورمیانه، نقش سیاسی سید حسن نصرالله را یک مکتب بزرگ دانست که در احیای مقاومت و آزادی جنوب لبنان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است.

راجح افزود: حمایت‌های سید حسن نصرالله تنها محدود به لبنان و فلسطین نبود؛ او یار مظلومان بود و در زمان حملات ائتلاف عربی به یمن تنها صدایی که به‌طور مداوم خواستار توقف جنگ و محکوم‌کننده فجایع بود، سید نصرالله بود.

وی همچنین نقش مؤثر سید حسن نصرالله را در عراق و مقابله با داعش و نیز در سوریه یادآور شد و گفت: دشمنان از تأثیرگذاری او رنج می‌برده‌اند.

این کارشناس خاورمیانه به پرونده تخریب چهره سید حسن نصرالله توسط رسانه‌های معاند اشاره کرد و گفت: دشمنان با بزرگ‌نمایی مسأله طایفه‌گری تلاش کردند چهره سید مقاومت را مخدوش کنند.

راجح توطئه‌های رسانه‌ای علیه سید حسن نصرالله پس از طوفان الاقصی را تخریب و تشکیک خواند و افزود: تلاش شده تصویر او از سوی برخی رسانه‌ها تضعیف شود.

وی در توصیف جایگاه سید حسن نصرالله گفت: سید حسن نصرالله شهید اسلام و شهید انسانیت به تمام معنا است؛ او شهید فلسطین و غزه است و شهادت او تأثیری سنگین و گسترده بر خاورمیانه و مردم منطقه گذاشته است.

راجح با ستایش توانایی‌های سیاسی، درایت و شجاعت سید نصرالله گفت: هیچ رهبر عربی به اندازه او در سخن‌رانی، ادبیات و شجاعت برجسته نبوده است و شهادت او تحول بزرگی در منطقه رقم زده است.

وی با بیان اینکه سید حسن نصرالله تا آخرین لحظه برای کمک به غزه و مبارزه با رژیم صهیونیستی ایستاد و اگر او لایق شهادت نبود، دیگر چه کسی لایق آن بود؟ افزود: فقدان او ضربه بزرگی به دوستداران مقاومت و فلسطین وارد کرده ولی مسیر مقاومت ادامه خواهد یافت و رهبرانی شبیه او پدید خواهند آمد زیرا ظلم و استکبار ادامه دارد.

کارشناس مسائل خاورمیانه در عین حال از نحوه پوشش و واکنش‌ها انتقاد کرد و گفت: رسانه های داخلی به خوبی نتوانستند از سید حسن نصرالله به‌خوبی دفاع کنند و حتی در برخی محافل داخلی تصویر او کم‌رنگ درآمده است.

راجح بر ضرورت تبیین ویژگی‌های سید حسن نصرالله توسط رسانه‌ها و خنثی‌سازی تلاش‌های دشمنان برای تضعیف چهره وی تاکید کرد گفت: متاسفانه حتی در داخل فلسطین نیز نقش او کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود.

وی در پایان خواستار تلاش گسترده‌تر رسانه‌ها و نخبگان برای معرفی هرچه بهتر ابعاد فکر، عمل و جایگاه سید حسن نصرالله شد تا مانع از نفوذ روایت‌های دشمن و کم‌رنگ‌شدن نقش وی در حافظه عمومی مقاومت گردد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸



