به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری آسوشتیدپرس با استناد به یک پیام واتساپی از سخنگوی طالبان گزارش داده است که قطع اینترنت به دلیل تغییر زیرساخت‌های اینترنت در افغانستان است و طالبان ادعاهای مربوط به ممنوعیت سراسری اینترنت را رد کرده‌اند.

در این گزارش تأکید شده است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پیامی سه خطی را در یک گروه واتساپ با روزنامه‌نگاران پاکستانی به اشتراک گذاشته و درباره قطع شدن اینترنت در افغانستان اظهاراتی داشته است.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، در این پیام مجاهد، آمده است که اختلالات مداوم سراسری نتیجه‌ «زیرساخت‌های فرسوده‌ ‏فایبر نوری» است که اکنون در حال تعویض اند.‏

سخنگوی طالبان همچنین گفته است: «هیچ چیز مانند شایعاتی که مبنی بر اعمال ممنوعیت اینترنت ‏توسط ما منتشر می‌شود، نیست‎.‏»‏

این درحالی‌ست که حکومت طالبان تاکنون درباره قطع سراسری اینترنت در افغانستان چیزی نگفته و چنین پیامی تاکنون از طرف مسئولان حکومت سرپرست افغانستان در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر ‏نشده است.

