سخنگوی طالبان: ادعای آسوشیتدپرس درباره قطعی اینترنت افغانستان کذب است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز (پنجشنبه 9 مهر) در صفحه رسمی خود در ایکس نوشت: ادعای آسوشیتدپرس در مورد توجیه قطعی اینترنت که به نقل از من منتشر شده، کذب و ساختگی است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم رفتار مسئولانه و حرفهای برای رسانهها افزوده است: اگر هر موضع یا بیانیهای را شایسته اعلام بدانیم، آن را از طریق آدرسهای خودمان و نه از طریق کانالهای خارجی بیان خواهیم کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز گذشته در گزارشی گفته بود که سخنگوی طالبان پیامی سه خطی را در یک گروه واتساپ با روزنامهنگاران پاکستانی به اشتراک گذاشته و دلیل قطع شدن اینترنت در افغانستان را «تغییر زیرساختهای فرسوده فیبر نوری» عنوان کرده است و ممنوعیت استفاد از اینترنت را رد کرده است.
بعد از اعلام ردیه سخنگوی طالبان بر ادعای آسوشیتدپرس، این خبرگزاری گزارش مربوطهرا حذف کرد و در توضیحی نوشت: «این بیانیه جعلی بهصورت پیام فردی برای شماری از اعضای یک گروه واتساپ خبرنگاران پاکستانی فرستاده شده بود، اما در خود گروه منتشر نشده بود. فرستنده آن یک کاربر افغان بود که نامش شبیه به نام رسمی گروه رسانهای طالبان در واتساپ بود.»
گفتنی است، اینترنت و شبکههای مخابراتی عصر روز دوشنبه (7 مهر) در سراسر افغانستان قطع شد و بعد از دو روز قطعی، عصر روز چهارشنبه (9 مهر) مجددا وصل شد.
حکومت طالبان هنوز توضیحی درباره این قطعشدن سراسری اینترنت در دو روز اخیر ارائه نکره است.
