اختصاص ۱۱۵ بورسیۀ تحصیلی به دانشجویان مسلمان بلغارستان توسط مفتی اعظم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر دکتر مصطفی حاجی مفتی اعظم بلغارستان (Grand Mufti of Bulgaria)، اعلام کرد ۱۰۰ بورسیه تحصیلی برای دانشجویان مسلمان بلغاری که در مقطع کارشناسیِ رشتههای پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی ، آموزش و پرورش و حقوق مطالعه میکنند، اختصاص میگیرد.
خبرگزاری الوکه گزارش کرد ارزش کل هر بورسیه ۶۷۵ یورو است که طی یک سال تحصیلی کامل (۹ ماه) و با مبلغ ۷۵ یورو در ماه از طریق حواله بانکی پرداخت میشود.
دفتر مفتی اعظم بلغارستان همچنین از ارائه ۱۰ بورسیه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد در رشتههای پزشکی، مهندسی، تخصصهای اجتماعی و اداری، آموزش و پرورش و حقوق خبر داد. این بورسیهها به ارزش ۹۰۰ یورو هستند اعلام شدند که ماهانه به صورت قسطی به حساب دانشجویان مسلمان بلغاری واریز میشود.
همچنین، این دفتر پنج بورسیه تحصیلی هم برای دانشجویان دکترا ارائه کرده است که ارزش هر بورسیه ۱۸۰۰ یورو اعلام شده است.
شرایط اصلی برای درخواست بورسیه عبارت از مسلمان بودن، تابعیت بلغارستان، و داشتن معدل کل مناسب است.
................
پایان پیام
نظر شما