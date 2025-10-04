دانشگاه اسلامی الأمة در کنیا؛ پل علمی میان سنت و مدرنیته

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در قلب استان کاجیادو در کنیا، جایی که زیبایی طبیعت با تنوع فرهنگی همآمیخته است، دانشگاه الأمة به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمی که طی دو دهه گذشته موفق به تثبیت جایگاه خود شده، برجسته میشود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا هفته گذشته، دانشگاه اسلامی الأمة را بهطور رسمی افتتاح کرد و این دانشگاه به اولین دانشگاه اسلامی کامل در کشور تبدیل شد.
در مراسم افتتاح، رئیسجمهور کنیا اعلام کرد که دولتش به دنبال توانمندسازی مؤسسات آموزش عالی است تا نسل جدیدی از فارغالتحصیلان با مهارت، اخلاق و خلاقیت را تربیت کند که آماده ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه فناوری و حل چالشهای معاصر باشند.
او برای تحقق این چشمانداز بر تقویت حاکمیت دانشگاه، بازسازی نظام مالی و معرفی مدل تأمین مالی مبتنی بر دانشجو تأکید کرد، مدلی که باعث کاهش شهریه و گشودن درهای آموزش عالی به روی طیف وسیعتری از دانشجویان در سراسر کشور میشود.
همچنین رئیسجمهور کنیا سنگ بنای مرحله سوم ساخت دانشکده مهندسی دانشگاه اسلامی الأمة را گذاشت و این اقدام را گامی مهم برای تجهیز جوانان کنیا به ابزارهای نوآوری و رهبری در صنایع آینده دانست.
ریشهها و توسعه
دانشگاه الأمة در سال ۱۹۹۷ میلادی در شهر تیکا با عنوان کالج تیکا برای شریعت و مطالعات اسلامی توسط مرحوم دکتر عبدالرحمن السمیط از کویت تأسیس شد و حمایت جمعیت خیریه «العون المباشر» کویت همچنان ادامه دارد.
با گذشت زمان، کالج توسعه یافت و در سال ۲۰۰۷ برنامههای خود را به طور رسمی دریافت کرد و همکاری با دانشگاه آفریقا در سودان آغاز شد و شروع به اعطای مدرک کارشناسی کرد.
در سال ۲۰۱۳ نام آن به دانشگاه الأمة تغییر یافت و رشتههای جدیدی در کنار شریعت اضافه شد و مدارک دانشگاه توسط وزارت آموزش کنیا به رسمیت شناخته شد. به تدریج دانشگاه از یک هسته کوچک به دانشگاه چند رشتهای تبدیل شد که دانشجویانی از سراسر کشور و شرق آفریقا جذب میکند.
در اکتبر ۲۰۱۹، اوورو کینیاتا رئیسجمهور سابق کنیا، «منشور دانشگاهی» را به دانشگاه اعطا کرد و آن را به دانشگاهی با شناخت رسمی دولتی کامل تبدیل کرد.
با وجود تعدد دانشگاههای مسیحی در کنیا، دانشگاه الأمة نخستین دانشگاه اسلامی رسمی در این کشور به شمار میرود، همانطور که دکتر حلیمه سعدو عبدالله، معاون رئیس دانشگاه، اعلام کرده است. همه دانشجویان این دانشگاه، صرفنظر از رشته تحصیلی، زبان عربی، معرفی اسلام و تاریخ اسلام را میآموزند.
دانشکدهها و رشتههای متنوع
اگرچه دانشگاه الأمة با پیشزمینه اسلامی شکل گرفته، اما برنامههای خود را محدود به مطالعات شرعی نکرده است. هماکنون پنج دانشکده اصلی مطالعات اسلامی، حقوق و شریعت، پرستاری و مامایی، کسبوکار و فناوری و تربیتمعلم و علوم اجتماعی دارد.
همچنین برنامههای تحصیلات تکمیلی ارائه میدهد. همزمان با افتتاح، دانشگاه برنامه دکتری در مطالعات اسلامی و موسسه آموزش فنی و حرفهای را راهاندازی کرد.
دکتر حلیمه اشاره کرد که دانشکدههای دیگری در دانشگاه الأمة از جمله پزشکی و مهندسی، تأیید شده و به زودی دانشجویان میتوانند در آنها تحصیل کنند.
مرحله دوم توسعه دانشگاه الأمة شامل ساخت ساختمان ۹ طبقه با کلاسها، کتابخانه، آزمایشگاهها، امکانات پزشکی و اداری، گسترش خوابگاهها، نصب سیستمهای خورشیدی و سیستمهای امنیتی دیجیتال بود.
این دانشگاه درصدد تلفیق برنامههای مدرن آموزشی با ارزشهای انسانی است و آموزش را محدود به دانش نظری نمیداند بلکه بر پرورش شخصیتی متعادل و مسئول اجتماعی تأکید دارد.
اساتید و دانشجویان دانشگاه الأمة برای سالها در تحقیقات مرتبط با توسعه محلی مانند امنیت غذایی، نوآوری کشاورزی و ایجاد صلح در جامعه مشارکت دارند و دانشگاه را به همکاری فعال در مواجهه با چالشهای توسعهای کنیا تبدیل کرده است.
محیط آموزشی متنوع
محوطه دانشگاه الأمة دارای تنوع فرهنگی غنی است؛ دانشجویانی از شهرهای نایروبی، مومباسا، لامو، گاریسا در کشور کنیا و کشورهای دیگر آفریقا در آن حضور دارند که این امر تجربه آموزشی را غنی و منعکسکننده تنوع قومی و دینی کنیا میکند.
در خصوص منابع مالی، این دانشگاه بخشی از هزینهها را از طریق شهریه و کمکهای خیریه، به ویژه جمعیت العون المباشر تأمین میکند، که مسئول ساخت و توسعه امکانات و ارائه بورسیه به برخی دانشجویان است.
دانشگاه پروژههای متعددی برای خدمت به مسلمانان کنیا و دیگر کشورها دارد و هدف اصلی آن آموزش و توانمندسازی علمی جوانان مسلمان است تا وارد بازار کار شوند.
اثرگذاری فراتر از مرزها
دانشگاه الأمة تنها محدود به کنیا نیست و دانشجویانی از رواندا، سومالی، بوروندی، سیرالئون، زامبیا، اوگاندا، زیمبابوه، قطر، کانادا، استرالیا و آمریکا دارد. امکانات شامل خوابگاه دانشجویان، مدارس ابتدایی و دبیرستان، و مرکز نگهداری یتیمان است.
با وجود موفقیتها، این دانشگاه با چالشهایی در تأمین بودجه تحقیقات و توسعه زیرساختها روبرو است، اما این مشکلات بهعنوان انگیزهای برای توسعه بیشتر در نظر گرفته میشوند.
معاون رئیس دانشگاه الأمة اشاره کرد که این دانشگاه اکنون حدود ۳ هزار دانشجو دارد و به دانشجویان کمتوان و پناهندگان بورسیه ارائه میکند.
دانشگاه الأمة با مؤسسات و شرکتها همکاری میکند تا دانشجویان آموزش دیده و پس از فارغالتحصیلی شغل مناسب داشته باشند. همه دانشجویان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، پذیرفته میشوند و حدود ۱۰ درصد دانشجویان غیرمسلمان هستند.
این دانشگاه، همکاری نزدیکی با دانشگاه آفریقا در سودان و دانشگاه اسلامی مدینه دارد که اعضای هیئت علمی و بورسیهها را تأمین میکنند.
امروز دانشگاه الأمة نه تنها یک موسسه آموزشی در کنیا، بلکه مرکز علمی جذاب برای دانشجویان خارجی است و فارغالتحصیلانی تولید میکند که در داخل و خارج از کنیا به فعالیتهای شغلی میپردازند.
