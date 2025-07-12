به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد درس خارج حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته، با اشاره به تحولات بزرگ و سرنوشت‌سازی که در منطقه و جهان در حال وقوع است، تأکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، فضایی است که در روایات شریفه به عنوان دوران پیش از ظهور معرفی شده است. وی تصریح کرد که این سخن از باب تعیین وقت یا پیشگویی نیست، بلکه برآمده از تحلیل واقعیاتی است که تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه به ما تحمیل کرده‌اند.

آیت‌الله موسوی خاطرنشان کرد: گفتمان سیاسی و دینی در سال‌های اخیر از مسائل محلی و خدماتی صرف عبور کرده و اکنون به مسائل کلانی پرداخته می‌شود که به جهان تشیع و جهان اسلام مربوط می‌شود. وی این تغییر را نه ناشی از ذوق شخصی یا تغییر سبک، بلکه نتیجه‌ تحولی عمیق در وضعیت سیاسی عراق و منطقه دانست.

وی با بیان اینکه جوهره‌ نزاع در منطقه صرفاً میان کشورهایی نظیر ایران و آمریکا نیست، اظهار داشت: در واقع، تقابل میان دو پروژه متضاد است؛ یکی پروژه‌ سلطه‌ جهانی که قدرت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده نماینده‌ آن هستند و دیگری پروژه‌ مقاومت که جمهوری اسلامی ایران و متحدانش آن را نمایندگی می‌کنند. وی افزود: وقتی از ایران سخن می‌گوییم، در واقع از عراق نیز سخن گفته‌ایم و بالعکس؛ چرا که دشمن بین ملت‌های این منطقه تفاوتی قائل نیست.

آیت‌الله موسوی با اشاره به ساختار نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم، تصریح کرد: نظامی که امروز با عنوان «نظم جهانی» شناخته می‌شود، تصمیمات خود را از طریق شورای امنیت و پنج عضو دائم آن تحمیل می‌کند و هر کشوری که از این تصمیمات تبعیت نکند، «کشور یاغی» معرفی می‌شود؛ همان‌گونه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به دلیل ایجاد نظامی مستقل و آزاد از سلطه غرب، همواره هدف تحریم‌ها، جنگ‌ها و فشارهای سیاسی قرار گرفته است.

وی با رد ادعای غرب درباره "نفوذ ایران در منطقه"، تأکید کرد: آنچه دشمن آن را «نفوذ» می‌نامد، در واقع، استقرار راهبردی جبهه مقاومت است. جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد امپراتوری نیست، بلکه در چارچوب یک پروژه‌ جهانی مهدوی عمل می‌کند که هدف آن "یاری مستضعفان و زمینه‌سازی برای ظهور امام مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)" است.

امام جمعه بغداد با اشاره به اینکه این مسیر توسط امام خمینی (قدس‌سره) آغاز و توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) ادامه یافته است، گفت: این پروژه در مواضع جریان‌های مقاومت در عراق، سوریه، لبنان، یمن و سایر کشورها تجلی یافته است. وی افزود: این یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که با خون شهدا تثبیت شده است؛ در رأس آنان، آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر که نام او همچنان در ایران و عراق زنده است.

آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ترور فرماندهان گفت: ترور فرماندهانی همچون سید حسن نصرالله، نقطه عطفی در مسیر تقابل بود؛ چرا که دشمنان تصور می‌کردند با از بین بردن بال مقاومت در لبنان و سوریه، این پروژه به پایان خواهد رسید. اما آنچه رخ داد، کاملاً برخلاف انتظار آن‌ها بود؛ چرا که جبهه مقاومت پاسخی راهبردی و معنادار داد، از جمله پرتاب موشک‌هایی با نوشته "یا مهدی ادرکنا" که نشانه‌ ادامه‌ مسیر تا تحقق اهداف آن است.

وی همچنین فاش کرد که ایالات متحده پس از این تحولات، در گفتمان سیاسی خود تجدیدنظر کرده است. به‌گونه‌ای که نماینده جدید این کشور در لبنان اخیراً اذعان کرده است که "سلاح حزب‌الله موضوعی داخلی است"، و این چرخش موضع آمریکا نشان می‌دهد که معادله تغییر کرده و پروژه مهدوی اکنون با قدرت بیشتری در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی حضور دارد.

امام جمعه بغداد در پایان خطبه خود، با تأکید بر اینکه ملت عراق باید عمق این نبرد و جایگاه خود در آن را درک کند، خواستار پایبندی به مسیر مقاومت و پشتیبانی از حشد الشعبی شد و افزود: حشد، صرفاً یک نهاد سیاسی نیست که بتوان آن را منحل کرد، نه توسط ترامپ و نه هیچ قدرت دیگری، بلکه حشد تجلی مرجعیت، انقلاب حسینی، و صدای ملت عراق است.

وی با اشاره به تقارن ماه محرم با شرایط امروز منطقه، این سال را "سال بصیرت حسینی" نامید و گفت: مردم بار دیگر نقش خود را در نبرد با دشمنان فهمیده‌اند. وی افزود: موشکی که امروز رژیم صهیونیستی را می‌لرزاند، موشک ماست؛ و هر مادر، کودک و پیرمرد عراقی، خود را شریک در این پیروزی می‌داند.

آیت‌الله موسوی در پایان تأکید کرد: ما ضعیف نیستیم؛ ما فرزندان حسین (ع)، فرزندان انقلاب، و توانایی شکست آمریکا و هر پروژه‌ استعماری در منطقه‌ را داریم.

