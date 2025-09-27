تاکید امام جمعه بغداد بر مشارکت آگاهانه در انتخابات مجلس نمایندگان عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت مشارکت در انتخابات پیشِ‌رو، گفت: «انتخابات صرفاً صندوق رأی نیست، بلکه میدان مقابله با پروژه‌های بیگانگان است که درصدد تغییر هویت عراق و پیوند زدن آن با منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند».

وی با بیان اینکه ملت عراق امروز در برابر دو گزینه قرار دارد، افزود: «یا باید نظامی ضعیف و ناتوان را بپذیرد، یا با مشارکت فعال در انتخابات، پروژه آمریکا را ناکام گذارد». ایشان تأکید کرد: «مشارکت آگاهانه یعنی مقاومت در برابر توطئه‌های بیگانگان، نه تسلیم در برابر آنها؛ و انتخاب نهایی نیز در دست ملت است، نه قدرت‌های خارجی».

امام جمعه بغداد با هشدار نسبت به تلاش‌ها برای تحمیل آنچه "صلح" نامیده می‌شود، تصریح کرد: «این همان پروژه سلطه و تبعیت است که هدف آن پیوند دادن عراق و لبنان با رژیم صهیونیستی می‌باشد».

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت لبنان اشاره کرد و گفت: «حکومت این کشور زیر فشارهای آمریکا و اسرائیل قرار دارد؛ فشارهایی که هدفشان فقیرسازی ملت و تضعیف مقاومت است». آیت‌الله موسوی افزود: «سلاح مقاومت مشروعیت حقیقی دارد؛ چراکه لبنان را از اشغال و توطئه‌ها حفظ کرده است». او همچنین دولت لبنان را به دلیل ناتوانی در حل بحران‌های داخلی و تبعیت از دیکته‌های خارجی مورد انتقاد قرار داد.

آیت‌الله موسوی با تأکید بر اینکه مقاومت تنها تضمین استقلال و آزادی لبنان و عراق است، اظهار داشت: «تلاش‌ها برای مخدوش کردن چهره حزب‌الله و معرفی آن به عنوان مانع ثبات، توطئه‌ای آشکار است. ملت لبنان به‌خوبی می‌داند که قدرت حقیقی‌اش در وحدت حول محور مقاومت نهفته است».

وی با اشاره به مذاکراتی که از سوی غرب مطرح می‌شود، گفت: «این مذاکرات چیزی جز ابزار سلطه و تحمیل عقب‌نشینی بر طرف مقابل نیست». او خاطرنشان کرد: «پروژه آمریکا و اسرائیل در پی تجزیه منطقه و پیوند سیاسی و اقتصادی آن با رژیم صهیونیستی است».

امام جمعه بغداد همچنین با ردّ حملات رسانه‌ای و سیاسی علیه ایران، تصریح کرد: «این حملات بهانه‌ای برای ضربه زدن به جبهه مقاومت است». وی خواستار هوشیاری در برابر پروژه‌های عادی‌سازی روابط شد که به سود آمریکا و اسرائیل تمام می‌شود.

آیت‌الله موسوی در پایان تأکید کرد: «آینده از آنِ امت اسلامی است، نه مستکبران. پیروزی از جانب خداوند است و مقاومت همچنان ضامن عزت و کرامت ملت‌های عراق، لبنان و فلسطین باقی خواهد ماند».

