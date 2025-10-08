"همنشینی های سازنده" در سبک زندگی اسلامی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در سبک زندگی اسلامی، همنشینی با دیگران (معاشرت) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر ابعاد مختلف زندگی فرد و جامعه دارد. اسلام به عنوان یک دین اجتماعی، روابط انسانی و تعاملات سازنده را به شدت توصیه کرده و برای آن آداب و قواعد مشخصی وضع نموده است.



مبانی قرآنی و روایی تأثیر همنشینی با دیگران در سبک زندگی اسلامی:

برادری ایمانی و وحدت:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ" (1)

"در حقیقت، مؤمنان با هم برادرند؛ پس میان برادرانتان صلح برقرار کنید و از خدا پروا بدارید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید."

این آیه سنگ بنای روابط اجتماعی در اسلام است و اصل برادری را مطرح می‌کند. همنشینی با دیگر مؤمنان، این برادری را تقویت کرده و انسجام جامعه اسلامی را افزایش می‌دهد.



تعاون بر نیکی و تقوا:

"وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (2)

"و در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید، و در گناه و تجاوز همکاری نکنید."

همنشینی صحیح با افراد صالح، زمینه را برای تعاون در کارهای خیر فراهم می‌کند. این تعاون نه تنها به فرد کمک می‌کند در مسیر تقوا ثابت قدم بماند، بلکه جامعه را نیز به سمت صلاح و فلاح سوق می‌دهد.



امربه معروف و نهی از منکر:

"وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (3)

"و باید از میان شما، گروهی باشند که به نیکی دعوت کنند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای ناپسند بازدارند؛ و آنانند که رستگارانند."

همنشینی با دیگران فرصتی برای ادای این فریضه مهم است. انسان در تعامل با دیگران، می‌تواند آنان را به خوبی‌ها دعوت و از بدی‌ها باز دارد و خود نیز از تذکرات سازنده بهره‌مند شود.



اهمیت دوست و همنشین صالح:

حدیث پیامبر (ص): "المَرْءُ عَلَی دِینِ خَلِیلِهِ، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ مَنْ یُخَالِلُ."(4)

"انسان بر دین دوست خود است، پس بنگرید که با چه کسی دوستی می‌کنید." (سنن ابوداود، سنن ترمذی)

این حدیث به وضوح نشان می‌دهد که همنشین، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری شخصیت، اخلاق و حتی اعتقادات فرد دارد. انتخاب همنشین صالح، فرد را در مسیر هدایت و صلاح یاری می‌کند و از انحراف باز می‌دارد.

رسولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله : مَثَلُ الجَلیسِ الصّالحِ و الجَلیسِ السُّوءِ مَثَلُ صاحِبِ المِسکِ و کِیرِ الحَدّادِ ، لا یَعدَمُکَ مِن صاحِبِ المِسکِ إمّا تَشتَریهِ أو تَجِدُ رِیحَهُ ، و کِیرُ الحَدّادِ یُحرِقُ بَیتَکَ أو ثَوبَکَ أو تَجِدُ مِنهُ رِیحا خَبیثَةً .(5)

مَثَل همنشین خوب و همنشین بد، مثل مُشک فروش است و کوره آهنگر، از مشک فروش بی بهره نمی مانی، یا از او می خری یا از رایحه اش استشمام می کنی. ولی کوره آهنگر خانه یا جامه تو را می سوزاند یا بوی بدی از آن به مشامت می رسد.

این روایت، خطرات همنشینی با افراد ناصالح را گوشزد می‌کند و تأکید دارد که حتی اگر از گناهان مستقیم آن‌ها تأثیر نپذیری، حداقل اخلاق و روحیه‌ات تیره خواهد شد.

کسب علم و تجربه:

همنشینی با عالمان، حکیمان و افراد باتجربه، فرصتی بی‌نظیر برای کسب علم، دانش، حکمت و تجربیات زندگی است. در اسلام بر مجالست با دانایان بسیار تأکید شده است.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :جالِسِ العلماءَ یَزْدَدْ علمُکَ و یَحْسُنْ أدبُکَ وَ تَزکُ نَفْسُکَ .(6)

با دانشمندان همنشینی کن تا بر دانشت افزوده ، ادبت نیکو و جانت پاکیزه گردد.



تأثیر بر روحیه و سلامت روان:

انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به ارتباط با دیگران دارد. همنشینی با دوستان و خانواده، نیازهای عاطفی و اجتماعی را برطرف کرده، باعث شادی و نشاط می‌شود و از افسردگی و انزوا جلوگیری می‌کند.

پیامبر (ص) و ائمه (ع) همواره به عیادت بیماران، شرکت در تشییع جنازه، دیدار از مؤمنان و رفع نیازهای آن‌ها تأکید داشتند که همه این‌ها مستلزم همنشینی و تعامل است.



آداب معاشرت و اخلاق حسنه:

اسلام برای همنشینی و معاشرت، آداب و اخلاق خاصی را توصیه می‌کند: خوش‌رویی، سلام کردن، خوش‌گفتاری، عفو و گذشت، احترام به بزرگان، مهربانی با کوچکترها، رعایت حقوق دیگران، پرهیز از غیبت، تهمت، دروغ و سوءظن.

این آداب، همنشینی را سازنده و لذت‌بخش می‌کند و مانع از آسیب‌های اجتماعی می‌شود.



تأثیرات عملی همنشینی با دیگران در سبک زندگی اسلامی:

رشد اخلاقی و معنوی: همنشینی با افراد با تقوا و صالح، انسان را به سوی نیکی‌ها سوق می‌دهد، ارزش‌های اخلاقی را در او تقویت می‌کند و در مسیر بندگی خدا ثابت قدم نگه می‌دارد.



افزایش دانش و بینش: گفتگو با دیگران، تبادل نظر، شنیدن تجربیات و دیدگاه‌های مختلف، سطح آگاهی و بینش فرد را ارتقاء می‌بخشد.



سلامت روان و کاهش استرس: تعاملات اجتماعی مثبت، احساس تعلق و حمایت اجتماعی را ایجاد می‌کند که برای سلامت روان ضروری است و می‌تواند استرس، اضطراب و افسردگی را کاهش دهد.



ایجاد شبکه‌های حمایتی: همنشینی‌های سازنده، منجر به شکل‌گیری روابط دوستانه و شبکه‌های حمایتی می‌شود که در مواقع سختی و مشکلات، به کمک فرد می‌آید.



اصلاح و بهبود جامعه: هنگامی که افراد جامعه بر مبنای اصول اسلامی با یکدیگر همنشینی می‌کنند، به امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازند، تعاون می‌کنند و اخلاق حسنه را رعایت می‌کنند، جامعه‌ای سالم، پویا و رو به رشد شکل می‌گیرد.

الگوبرداری: فرد به طور ناخودآگاه از رفتارها، گفتارها و عادات همنشینان خود الگوبرداری می‌کند. از این رو، همنشینی با افراد موفق و بافضیلت، الهام‌بخش رشد و پیشرفت خواهد بود.

پس همنشینی با دیگران در سبک زندگی اسلامی، نه تنها یک نیاز طبیعی انسان است، بلکه یک فرصت بزرگ برای رشد فردی، اخلاقی و معنوی و همچنین صلاح و فلاح جامعه محسوب می‌شود. انتخاب همنشین صالح، رعایت آداب معاشرت و تعامل بر مبنای تعاون و تقوا، از کلیدی‌ترین عواملی هستند که تأثیرات مثبت و سازنده این همنشینی را تضمین می‌کنند و به فرد کمک می‌کنند تا زندگی پربارتر و متعالی‌تری داشته باشد.

پی‌نوشت:

1.سوره حجرات/ آیه 10

2.سوره مائده/ آیه 2

3.سوره آل عمران/ آیه 104

4.لأمالی للطوسی ، ص 518 ،ح 1135 .

5.کنز العمّال : 24675.

6.غرر الحکم : 4786.