محکومیت حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی الصمود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله مجدد رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی صمود (پایداری) و بازداشت حامیان مردم مظلوم غزه را به‌شدت محکوم‌ کرد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با تجلیل از اقدام انسانی فعالان و گروه‌های مردمی از کشورهای مختلف در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه نوار غزه، اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به این کاروان را نقض آشکار قواعد بین‌المللی و اقدامی تروریستی توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به ادامه پاکسازی قومی و کشتار مردم بی‌گناه غزه، بار دیگر مسئولیت قانونی، اخلاقی و انسانی همه دولت‌ها را برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان و مواخذه و محاکمه جنایتکاران خاطرنشان کرد و خواستار اقدام عاجل جامعه جهانی در این خصوص شد.

.............................

پایان پیام/ 167