به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاروان آزادی متشکل از ۱۰ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه، روز شنبه بندر کاتانیا در جزیره سیسیل ایتالیا را به مقصد غزه ترک کرد. هدف این حرکت، شکستن محاصره غیرقانونی اسرائیل بر نوار غزه اعلام شده است.

این کاروان حدود ۶۰ فعال از ۱۵ ملیت مختلف را در خود جای داده که در میان آنان نمایندگانی از پارلمان فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز حضور دارند. قرار است این کاروان به «کاروان پایداری» بپیوندد که هم‌اکنون در نزدیکی سواحل جزیره کرت یونان مستقر است و شامل بیش از ۵۰ قایق و صدها فعال از حدود ۴۵ کشور جهان می‌شود.

بر اساس بیانیه منتشرشده، این مأموریت‌های مدنی نشان می‌دهند که مطالبه پایان محاصره اسرائیل قابل خاموش کردن یا سرکوب نیست. به گفته برگزارکنندگان، بیشتر کشتی‌ها حامل دارو، مواد غذایی خشک و لوازم آموزشی هستند که بنا به درخواست فلسطینی‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند.

تان صافی، سخنگوی این ائتلاف، تأکید کرد: «ما تا هر زمان که لازم باشد این کار را ادامه خواهیم داد. هدف ما شکستن محاصره‌ای است که حقوق انسانی فلسطینی‌ها را نقض کرده و آن‌ها را از حق تعیین سرنوشت، حاکمیت و آزادی جابه‌جایی محروم ساخته است.»

در واکنش به تهدیدات اخیر اسرائیل علیه کاروان پایداری، کشورهای اسپانیا و ایتالیا، کشتی‌های نظامی برای محافظت از شهروندان خود اعزام کرده‌اند. همچنین وزیر خارجه یونان بر تعهد کشورش برای تضمین عبور امن این کاروان از آب‌های منطقه‌ای تأکید کرده است.

نمایندگان فرانسوی حاضر در کاروان نیز خواستار حمایت اتحادیه اروپا از این مأموریت بشردوستانه شدند. میلیسا کامارا از پارلمان اروپا گفت: «کشورها باید از این کاروان‌ها محافظت کنند تا بتوانیم کمک‌های حیاتی را به غزه برسانیم.» هم‌زمان، آلما دوفور دیگر نماینده فرانسوی، دولت‌ها را به بی‌عملی در برابر «نسل‌کشی» اسرائیل متهم کرد.

این کاروان در تلاش است تا گذرگاهی انسانی به غزه باز کند و محاصره‌ را بشکند که به گفته سازمان ملل، موجب ورود این منطقه به مرحله قحطی شده و بیش از ۲۳ ماه است که تحت حملات شدید قرار دارد.

