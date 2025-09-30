بازداشت سه عضو کاروان صمود در قاهره

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته‌ مقدماتی ناوگان صمود مصر برای شکستن محاصره غزه اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر، سه نفر از جمله دو عضو این کمیته را در مقابل مقر اصلی کاروان در شهر قاهره بازداشت کرده‌اند.

این کمیته در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که محل نگهداری افراد بازداشت‌شده هنوز مشخص نیست و در اطراف مقر اصلی، حضور نیروهای امنیتی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

با وجود این بازداشت‌ها، کمیته روز گذشته به دریافت کمک‌های انسانی از استان‌های مختلف مصر در مقابل مقر اصلی ادامه داد. اعضای کاروان در حین دریافت کمک‌ها، پرچم فلسطین را در دست داشتند و شعارهایی مانند «ما اینجا هستیم و پرچم را بالا برده‌ایم» و «ای فلسطین، فراموشت نکرده‌ایم، تمام ملت عرب با توست» سر دادند.

در روزهای گذشته، اعضای کمیته مقدماتی، بازدیدهایی میدانی از شهرهای ساحلی و بنادر انجام دادند تا وضعیت قایق‌هایی را که قرار است در حرکت کاروان شرکت کنند، بررسی کنند. به گفته مسئولان کمیته، تلاش‌ها برای تأمین قایق‌های لازم همچنان ادامه دارد.

کمیته از مالکان قایق‌ها، افراد و شرکت‌ها خواسته است تا با اهدای قایق یا اجاره آن‌ها، از حرکت کاروان و شکستن محاصره غزه حمایت کنند.

هفته گذشته، کمیته اعلام کرد که ارتباط با مسئول توافق مربوط به قایق «ایبیزا» که قرار بود در حرکت به سمت غزه شرکت کند، قطع شده است.

..............................

پایان پیام/ 167