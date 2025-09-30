نزدیک شدن کشتی »عمر مختار« لیبی به غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانه‌ای کشتی «عمر مختار» لیبی اعلام کرد که این کشتی در فاصله ۲۵۰ مایل دریایی از نوار غزه قرار دارد و انتظار می‌رود طی کمتر از ۲۴ ساعت وارد دشوارترین مرحله از سفر خود برای شکستن محاصره و رساندن کمک‌های انسانی شود.

در همین راستا، قبایل شهر بنی‌ولید با صدور بیانیه‌ای حمایت کامل خود را از کشتی اعلام کرده و تأکید کردند که هرگونه حمله به این کشتی، به منزله هدف قرار دادن مستقیم شهر و مردم آن خواهد بود.

آنان از دولت لیبی خواستند مسئولیت کامل حفاظت از کشتی و خدمه آن را بر عهده گرفته و تضمین کند تا مأموریت انسانی آن بدون مانع ادامه یابد.

دکتر محمد الحداد هماهنگ‌کننده عمومی کشتی، ضمن قدردانی از حمایت مردم بنی‌ولید، گفت: این حمایت نماد موضع آزاد و انسانی ملت لیبی در قبال مسئله فلسطین است.

او هشدار داد که هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن کشتی، حمله‌ای مستقیم به قبایل بنی‌ولید تلقی خواهد شد و تأکید کرد که کشتی با وجود تهدیدها، به مسیر خود ادامه خواهد داد.

ناصر اسداده از بزرگان محله الساعدی الطبولی در بنی‌ولید، نیز اعلام کرد: شرکت‌کنندگان در این مأموریت از نقاط مختلف جهان گرد هم آمده‌اند تا در کنار مردم غزه که در شرایط بی‌سابقه‌ای از محاصره و گرسنگی به سر می‌برند، بایستند.

او از مردم لیبی و جامعه جهانی خواست تا در برابر اشغالگری اسرائیل متحد شده و با غزه اعلام همبستگی کنند.

