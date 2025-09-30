به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان‌دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند: ما بر حق خود در حرکت آزادانه و رساندن کمک های انسانی بر اساس قوانین بین‌المللی تاکید داریم.

آنها اضافه کردند: از دولت های ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و تمام دولت های جهان می‌خواهیم حمایت‌های لفظی خود را به صورت عملی اجرا کنند.

سازمان‌دهندگان ناوگان صمود تصریح کردند: از دولت هایی که کشتی های ناوگان صمود را حمایت می کنند می خواهیم این کشتی ها را تا سواحل نوار غزه همراهی کنند.

پیشتر اعلام شده بود که ۲ کشتی از کاروان جهانی صمود در فاصله ۲۷۰ مایل دریایی از سواحل غزه قرار دارند.

به گفته کمیته بین‌المللی برای شکستن محاصره غزه، این کشتی‌ها هنوز حدود ۵۰۰ کیلومتر دیگر تا رسیدن به مقصد خود در پیش دارند.

......................

پایان پیام / ۳۴۸