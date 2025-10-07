به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توماسو بورتولازی، فعال ایتالیایی و کاپیتان کشتی ماریا کریتسین، در کاروان جهانی صمود که جزء بازداشت‌شدگان توسط نیروهای رژیم صهیونیستی بود، به اسلام گروید.

بورتولازی پس از آزادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در استانبول گفت که تصمیمش برای مسلمان شدن، تحت تأثیر ایمان و شجاعت هم‌تیمی‌های ترک مسلمانش بوده است. ویدئوهایی که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او را با یک چفیه نشان می‌دهد که لحظه نخست اعلام شهادتین خود را بازگو می‌کند.

او افزود: تقریباً همۀ افراد در سلول مسلمان بودند. هنگامی که آنها در حال نماز بودند و دعا می‌خواندند، پلیس اسرائیل وارد شد و مانع ادامۀ نمازشان شد. من احساس کردم باید مخالفت کنم و پس از آن با دوستم شهادتین را ادا کردم. بورتولازی این تجربه را لحظه‌ای از زلالی، تولد دوباره و آرامش درونی، توصیف کرده و همبستگی خود با فلسطینیان و قدردانی از همسفرانش در کاروان را را ابراز کرد.

بکر دویلی، یکی از کسانی که با بورتولازی بازداشت شده بود، وقتی دید که او در حال سوار شدن بر خودروی مخصوص بازداشتگاه، شهادتین می‌گوید، به او گفت: تامی، تو از ثانیه دهمِ گرویدنت به اسلام، قیمت ایمان خود را پرداختی!

یکی دیگر از بازداشت‌شدگان افزود: بورتولازی، هنگام نماز صبح، به سلول ما آمد و کنار ما نشست. ما با صدای بلند نماز خواندیم تا همه در زندان بشنوند. وقتی پلیس اسرائیل قصد ورود داشت تا جلوی ما را بگیرد، او مانع شد.

گفتنی است این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اخیراً افراد زیادی، پس از عملیات طوفان‌الاقصی و مقاومت فلسطینیان، به آیین اسلام روی آوردند که از جملۀ آن‌ها می‌شود به مگان رایس، فعال آمریکایی در سال ۲۰۲۳ و حدود ۳۰ زن در ملبورن استرالیا که به تازگی مسلمان شدند، اشاره کرد.

بازداشت فعالان کاروان صمود واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهانی داشت و منجر به اعتراضات مردمی و محکومیت‌های رسمی شد.

