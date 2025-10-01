به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حوالی ظهر امروز ـ چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ ـ منابع خبری گزارش دادند که کاروان صمود متشکل از چندین قایق از کشورهای مختلف به نزدیک آبهای مشرف به غزه رسیدهاند.
با نزدیکتر شدن این کاروان به آبهای سرزمینهای اشغالی و غزه، که با هدف شکستن محاصره غیرانسانی فلسطینیها توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته، نگرانیها از احتمال حمله اسرائیل به این کاروان شدت گرفت.
شامگاه امروز ـ چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ ـ منابع خبری اعلام کردند که ارتباط با چندین قایق کاروان دریایی صمود قطع شده است.
اطلاعرسانی این کاروان جهانی نیز شامگاه امروز گزارش داده بود که در پی نزدیک شدن ناوهای جنگی اسرائیلی و پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز منطقه، وضعیت فوقالعاده اعلام کرده و سرنشینان کشتیها جلیقههای نجات پوشیدهاند.
برخی منابع نیز اعلام کردند که نیروی دریایی اسرائیل شروع به تسلط بر کاروان دریایی «صمود» کرده که در مسیر حرکت به سوی نوار غزه بود و حتی نیروها سوار بر چند شناور نیز شدهاند.
بنا بر گزارشها پیش از آغاز عملیات تسلط اسرائیل بر کاروان صمود، یک افسر زن نیروی دریایی خطاب به شرکتکنندگان در کاروان گفته است: «شما به منطقهای نزدیک میشوید که در حال حاضر منطقه جنگی فعال است و با این کار محاصره دریایی قانونی را نقض میکنید. برگردید.»
برخی منابع نیز اعلام کردند سرنشینان کاروان صمود طی تماسهایی اعلام کردند که توسط رژیم صهیونیستی دستگیر شدهاند.
