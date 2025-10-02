نظریه پاکستان، عدم به رسمیت شناختن اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، تأکید کرد: نظریه پاکستان این است که اسرائیل را به رسمیت نشناسیم و هر کسی که چنین کاری انجام دهد، مجرم در برابر نظریه پاکستان و بنیان‌گذار آن محسوب خواهد شد.

وی با بیان اینکه فلسطین از دریا تا رودخانه متعلق به فلسطینی‌هاست، افزود: اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌تواند سراسر منطقه را به آتش بکشد.

شبیر حسن میثمی افزود: حمایت نخست‌وزیر پاکستان از طرح به‌اصطلاح صلح ترامپ، خیانت آشکار به خون ملت فلسطین و خیانت به اندیشه‌های بنیان‌گذار پاکستان، محمدعلی جناح است. وی به روشنی اعلام کرده بود که اسرائیل یک رژیم غاصب و نامشروع است و پاکستان هرگز آن را به رسمیت نخواهد شناخت.

وی خاطرنشان کرد: مردم پاکستان موضعی قاطع دارند؛ فلسطین باید کشوری کاملاً آزاد و مستقل باشد که پایتخت آن بیت‌المقدس است. هرگونه طرح صلح ساختگی یا فرمول دو کشوری، فریب، نیرنگ و مغایر با هویت و مبانی اعتقادی ماست.

