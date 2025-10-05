اندیشمند پاکستانی: برای ارائه معارف ائمه اطهار(ع) از فضای مجازی بهره ببریم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم «حسینه نگری» از ایالت گیلگیت بلتستان پاکستان از شهر نگر در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا گفت: در منطقه گیلگیت بلتستان شبکه تلویزیونی سحر اردو، طرفداران بسیار زیادی دارد و تقریبا همه مردم برنامه های آن را دنبال می کنند. نقطه ضعف خاصی در برنامه‌های شبکه سحر اردو ندیده‌ام و به نظر ما برنامه های خوبی ارائه می دهد.

وی درباره زمینه‌های همکاری میان ایران و پاکستان اظهار داشت: با توجه به کوهستانی بودن و سرمای منطقه کشمیر، بزرگترین مشکلی که در منطقه ما وجود دارد، انرژی و کمبود گاز است؛ هنوز هم سوخت بیشتر مردم مناطق کشمیر از طریق چوب تأمین می‌شود. اگر در این زمینه مسئولین دو کشور اقداماتی انجام دهند، تسهیلات بسیار خوبی برای مردم منطقه کشمیر ایجاد خواهد شد. البته دولت ایران خط لوله گاز را تا مرزهای خود کشیده است اما متاسفانه کم‌کاری‌هایی از طرف برخی از احزاب سیاسی پاکستان در این زمینه صورت گرفت.

حسینه نگری در خصوص ویژگی‌های مردم شهر نگر کشمیر عنوان کرد: در کشور پاکستان، بیش از مردم سایر مناطق کشور، مردم منطقه ما علاقه و ایمان خاصی به جمهوری اسلامی ایران دارند و این موضوع ریشه در باورها و تاریخ منطقه دارد. مردم منطقه ما ایران را بسیار دوست دارند و برای سربلندی جمهوری اسلامی ایران ارزش بسیار زیادی قائل هستند.

وی درباره ارائه راهکارهایی برای گسترش تعالیم ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی در انتقال این تعالیم، مشکل زبان است، بهتر است محتواهای خوب و تاثیرگذار به زبان اردو ترجمه شده و از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در دسترس مردم قرار داده شود. ما شاهد بودیم که حضرت امام خمینی(ره) در سال 1979 با امکانات بسیار محدود آن زمان، توانست انقلابی به آن بزرگی ایجاد کند، ما نیز می توانیم با استفاده از فضای مجازی به ارائه معارف ائمه اطهار(ع) بپردازیم و نگذاریم این فضا صرفاً در اختیار دشمنان باشد. در واقع عدم فعالیت ما در این زمینه باعث می شود که دشمنان از این فضا برای گمراه کردن جوانان ما سوء استفاده کنند و به همین دلیل ما باید نگاه ویژه ای را نسبت به فضای مجازی داشته باشیم.

