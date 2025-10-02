مبلغان اسلامی باید سوار بر ابزار روز، مفاهیم آسمانی را به گوش جهانیان برسانند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «حمید ملکی»، قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه، در آیین اختتامیه «اولین جشنواره پادکست حوزه» که در قم برگزار شد، به تبیین رسالت مبلغان اسلامی در عصر حاضر و لزوم شناخت ابزارها و نیازهای روز پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود، ضمن تبریک میلاد باسعادت امام حسن عسکری (علیه السلام) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، از حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی و همکارانشان در مرکز رسانه حوزه برای برگزاری این جشنواره تقدیر کرد و حرکت همگام با زمان را ستود.

لزوم شناخت «زمان و مکان» برای پاسخ به نیازهای روز

به گزارش خبرنگار ابنا، قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به فرمایش امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) مبنی بر افزودن دو عنصر «زمان» و «مکان» به منابع اجتهاد، اظهار داشت: «اینکه گزارش دادند گرایش به سمت پادکست‌ها بیشتر شده و شنوایی با استقبال بیشتری نسبت به رسانه‌های دیداری مواجه است، و این موضوع زودتر رصد شده و برای پر کردن این فضا و پاسخ به نیاز امروز وارد میدان شده‌اند، جای خوشحالی دارد».

ایشان با ذکر یک مثال تاریخی افزود: «وقتی بلندگو اختراع شد، بعضی‌ها در مقابل آن ایستادگی کردند و گفتند این حلقوم شیطان است. اما بعضی‌ها چون به‌روز بودند، زمان‌شناس و مکان‌شناس بودند، گفتند این حلقوم را بیاورید تا من صدایم را ضریب بدهم و افراد بیشتری بشنوند».

وظیفه مبلغان، رساندن پیام الهی با ابزار روز است

حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی با تأکید بر اینکه رسالت مبلغان اسلامی، امتداد رسالت انبیاء الهی است، تصریح کرد: «ما که امتداد انبیا هستیم، "العلماء ورثة الانبیاء"، باید سوار بر ابزار روز بشویم و مفاهیم بلند و بالای آسمانی را به گوش جهانیان برسانیم.» وی افزود که این پیام باید هم از حیث قالب و هم از حیث محتوا زیبا باشد، چرا که خداوند می‌فرماید: «به بندگان من بگو وقتی سخن می‌گویند، زیباترین واژه را بر زبان جاری کنند» .

رسانه، ابزار تحقق کلام امام رضا (ع) است

ایشان در ادامه با نقل خاطره‌ای از یک عالم مستبصر ترکیه‌ای که با شنیدن نوارهای سخنرانی امام خمینی (ره) شیفته اسلام ناب شده بود، گفت: «رسانه یعنی این. البته حتماً باید پشت آن اخلاص و خدا باشد».

وی با اشاره به تحول‌آفرینی مکتب اهل‌بیت(ع) در اروپا به دست همان عالم، کلام نورانی امام رضا (علیه السلام) را یادآور شد که فرمودند: «إِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا» (اگر مردم زیبایی‌های کلام ما را می‌دانستند، قطعاً از ما پیروی می‌کردند). حجت‌الاسلام ملکی افزود: «حقیقت رسانه آنجاست، ولی باید زبان بلد باشی، باید زمان را بشناسی و بدانی چگونه سخن بگویی».

باید از زمان جلو بیفتیم و برای دنیای هوش مصنوعی آماده شویم

قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در بخش پایانی سخنان خود، خطاب به فعالان رسانه‌ای و طلاب حاضر در جلسه گفت: «شما و ما باید زمان را بشناسیم، بلکه از زمان جلو بیفتیم. قرآن دستورش این است. ما از الان باید خودمان را برای فرداها آماده کنیم که اگر ذائقه‌ها تغییر کرد، چگونه باید پاسخ بدهیم.».

وی با طرح این پرسش کلیدی که «در دنیای هوش مصنوعی، ما چگونه باید از دین دفاع کنیم؟ نه دفاع کنیم، بلکه بیان کنیم»، بر اهمیت آمادگی برای آینده تأکید کرد و افزود: «یک زمانی قبل از انقلاب، آرزوی حوزه‌های علمیه این بود که یک رادیو داشته باشند تا بتوانند کلام اسلام را به گوش مردم برسانند. الان همه ابزارها فراهم است و هر کسی در گوش خود یک رادیو و پیام‌رسان دارد. اینجاست که مسئولیت ما سخت می‌شود».

حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی در پایان خاطرنشان کرد: «در کنار فقه و اصول که باید عمیق خوانده شود، باید مسلط به ابزار روز بشویم تا پیام مقدس اهل بیت (ع) را به مردم برسانیم».

