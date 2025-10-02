به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «عباس علی توفیقی»، مدیر روابط عمومی رادیو معارف که اجرای آیین اختتامیه «اولین جشنواره پادکست حوزه» را بر عهده داشت، در بخشهایی از این مراسم به تحلیل جایگاه رسانههای شنیداری و آینده آن پرداخت.
وی با اشاره به سخنان مدیر مرکز رسانه حوزه مبنی بر لزوم توجه به قالبهای نوین، به عنوان یکی از اعضای جامعه رادیویی کشور، آماری قابل توجه ارائه داد و گفت: «فقط یک رادیو در سال گذشته، تنها بر بستر اینترنت، بیش از ۲۵ میلیون شنونده داشته است؛ این در حالی است که رسانههای بصری به شدت با کاهش مخاطب روبهرو میشوند و این یک امر بدیهی در دنیای کنونی است».
رسانههای شنیداری پرقدرت به کار خود ادامه میدهند
به گزارش خبرنگار ابنا، توفیقی با تأکید بر استمرار رشد مخاطبان رسانههای صوتی افزود: «ما سال گذشته در "رادیو محرم" فقط ۲۵ میلیون شنونده از قاطبه مردم شریف ایران داشتیم که تنها بر بستر اینترنت صدای ما را میشنیدند. این در حالی است که رادیوهای اتومبیل بیش از ۴۸.۵ درصد مخاطبان را در بر میگیرند و رادیوهای مجازی کمتر از ۱۰ درصد شنوندهها را شامل میشوند. منظورم این بود که رسانههای شنیداری الحمدلله همچنان پرقدرت کارشان را ادامه میدهند».
وی با نگاهی به آینده این حوزه تصریح کرد: «پادکست، آینده رسانههای شنیداری در کشور ما خواهد بود. امیدواریم که حوزه علمیه به همت دوستداران اهل بیت(ع) در این عرصه، مثل همه حوزههای مختلفی که درخشان بودهاند، قدمهای بزرگی بردارد».
قدرت تحولآفرینی یک فایل صوتی
مدیر روابط عمومی رادیو معارف در بخش دیگری از این مراسم، در تأیید سخنان دکتر کاویانی مبنی بر تأثیرگذاری عمیق محتوای صوتی، به نقل دو پیامک از شنوندگان برنامه «باران مهربان جان» در رادیو معارف پرداخت تا نشان دهد چگونه یک برنامه رادیویی میتواند مسیر زندگی افراد را متحول کند.
وی پیامک اول را اینگونه خواند: «سلام استاد گرامی. من امشب در راه مجلس گناه هر شبم بودم. محرم و صفر هم حالیمان نیست. ناگهان دستم به رادیو خورد و صدای شما به گوشم رسید. الان اشکم اجازه نمیدهد بنویسم. برگشتم، مجلس گناه هم نرفتم. آمدم خانه و تمام وسایل گناه را شکستم و شماره تمام رفقایم را حذف کردم. از امشب میخواهم توبه کنم و با خدا و امام رضا(ع) آشتی کنم...».
توفیقی ادامه داد: «دو هفته بعد، همان شخص دوباره پیام داد: آقا من دو هفته پیش پیام دادم که در راه مراسم گناه بودم ولی با شنیدن برنامه شما توبه کردم. رفتم مشهد، گریه کردم و توبه کردم. والله از آن روز زندگیام عوض شده و نمیدانم چطور شده که الان امام حسین(ع) طلبیده و دارم به کربلا میروم...».
وی در پایان با اشاره به این نمونههای واقعی نتیجهگیری کرد: «باید بدانیم که پادکست و رسانههای شنیداری همچنان مخاطب دارند و بر تعداد مخاطبانشان روز به روز افزوده میشود و میتوانند چنین تأثیرات عمیق و پربرکتی داشته باشند».
