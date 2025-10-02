مدیرکل فرهنگ و ارشاد قم: برای ارتقای آثار، باب نقد علمی را باز کنیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «امیرعلی سوقندی»، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، در آیین اختتامیه «اولین جشنواره پادکست حوزه» که در قم برگزار شد، به تحلیل جایگاه پادکست به عنوان یک رسانه تولیدمحور و ارائه پیشنهاداتی برای تعمیق و گسترش این حرکت پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)، از برگزارکنندگان، سیاستگذاران، داوران و بهویژه شرکتکنندگان در این جشنواره تقدیر کرد و ابتکار برخورد فعال با مقولههای جدید رسانهای را قابل گسترش و تعمیق دانست.
پادکست، رادیو نیست؛ یک صنعت تولیدمحور است
آقای سوقندی با بیان اینکه پادکست یک ژانر و نوع خاصی از کار صوتی است، به تفاوتهای آن با رادیو اشاره کرد و گفت: «تفاوتش با رادیو این است که پادکست یک مجموعه است، بر بستر اینترنت شکل میگیرد، موضوعش واحد است و به یک صنعت و کسبوکار تبدیل شده است.»
ایشان با اشاره به آمار رو به رشد مخاطبان پادکست، افزود: «با توجه به هوش مصنوعی، ما شاهد یک تحول در تولید، مصرف و مخاطبان این رسانه خواهیم بود. لذا برگزاری چنین جشنوارهای نیازمند آن است که با ظرفیتهای موجود در قم و حوزههای علمیه، چندزبانه شود.»
تأکید قرآن بر «شنیدن» و یک پیشنهاد کلیدی برای آینده
آقای سوقندی با اشاره به تأکید ویژه قرآن کریم و ادبیات دینی بر مقوله «شنیدن»، به این بیت از مولانا استناد کرد: «آدمی فربه شود از راه گوش / جانور فربه شود از حلق و نوش». وی فربهشدن فکری و اندیشهورزی را محصول شنیدن دانست.
ایشان در بخش پایانی سخنان خود، یک پیشنهاد کلیدی برای ارتقای کیفی آثار ارائه داد و گفت: «یک پیشنهادی دارم و آن این است که باب نقد را هم در اینجا باید باز کرد. اگر ما همه این کارها را انجام بدهیم ولی نقد نداشته باشیم، کارهای غیرحرفهای و غیرعلمی غلبه میکند.»
مدیرکل ارشاد قم تصریح کرد: «اگر باب نقد علمی رواج داشت، ما با این حجم از تولیدات مبتذل علمی و کتابسازی مواجه نبودیم. تنها عامل مؤثری که میتواند در این بخش مقاومت کند و بایستد، ابزار نقد منصفانه و مؤثر است.»
