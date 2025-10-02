سکوت مرگبار کشورهای جهان اسلام؛ منطقه غرب آسیا، »فلسطین جدید«

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد چشم‌انداز «فلسطین جدید» برای فلسطین در صورت بازگشت به قدرت، بحث‌های بین‌المللی را برانگیخته است. گفته می‌شود این فلسطین جدید که ترامپ با تأکید بر «شن، دریا و خورشید» توصیف می‌کند، یک مرکز گردشگری و سبک زندگی یادآور لبنان باستان است.

به احتمال زیاد ترامپ در مورد «عملیات پاکسازی» اسرائیل در منطقه سکوت خواهد کرد و عملا مشهود است یک طرح صهیونیستی در پشت این اظهارات نهفته است، چراکه، «فلسطین جدید» که قرار است با حمایت اسرائیل ایجاد شود، منطقه‌ای است که در آن مردم فلسطین کاملاً نابود خواهند شد و این ساختار جدید توسط «یهودیان فلسطینی» شکل خواهد گرفت. در اصل، صهیونیسم در تلاش است تا مردمی جدید در خاورمیانه ایجاد کند و برای این منظور، قصد دارد «پادشاهی بزرگ یهودی» را از طریق گروه‌هایی مانند یهودیان کرد، یهودیان عرب، یهودیان علوی، یهودیان ترکیه و یهودیان فلسطینی احیا کند.

این طرح با سیاست پاکسازی قومی که به مدت ۷۰ سال گام به گام اجرا شده، پشتیبانی می‌شود و روندی که با جنگ خلیج فارس آغاز شد، با حذف رهبران قدرتمند توسط «جلادان» در کشورهای خودشان ادامه دارد.

جالب اینجاست که کشورهای اروپایی‌ هم اعلام کرده‌اند که فلسطین را به‌عنوان یک کشور به رسمیت می‌شناسند؛ اما کدام فلسطین؟ «فلسطین جدید» که توسط اسرائیل تأسیس شده و در آن مردم قبلی فلسطین به طور کامل نابود شده‌اند؟

همه مردم منطقه و جهان اسلام باید بدانند این فلسطین جدید شامل یهودیان فلسطینی خواهد بود. صهیونیسم در حال ایجاد یک قوم جدید در خاورمیانه است: یهودیان کرد، یهودیان عرب، یهودیان علوی، یهودیان ترکیه، یهودیان فلسطینی... ویژگی مشترک همه اینها احیای پادشاهی بزرگ یهود است.

در این خصوص اشاره به تحرکات صهیونیسم در کشورهای غربی خالی از لطف نیست؛ صهیونیسم اخیراً، سازمان‌هایی مانند فدراسیون علویان عرب اروپایی، جامعه کردها در آلمان و سازمان مرکزی آنها، کنفدراسیون‌های مشکوک با عناوین علوی- کردی، در این زمینه مورد توجه قرار داده است. صهیونیسم در حال انجام زیرساخت‌های لازم در هر زمینه‌ای است. در کشورهای اروپایی به ویژه مدیریت نهادهای تازه تأسیس کردی و علوی با فرهنگ و گرایش سکولار و لائیک در اولویت قرار گرفته و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری:

کشورهای منطقه به ویژه جهان اسلام باید به سکوت و تعلل پایان دهند و اجازه ندهند مقاومتی که با خون و جان هزاران مسلمان فلسطینی همچنان پایدار مانده و صفحه و تصویر جدید از انسانیت و آزادگی و مقاومت را رقم می‌زنند و اساسا پرده از رخسار پوشالی و دروغین پیامبران کذاب جهان غرب بر می‌افکند؛ متحمل ضربه‌ای دیگر شود و با خاموشی خویش، اسلام و جامعه مسلمین را در تاریکی مطلق باقی بگذارد.

موافقت کشورهای اسلامی با طرح به اصطلاح صلح ترامپ برای فلسطین، لکه ننگی بر جهان اسلام و برخی رهبران نامسلمان آنها خواهد بود که تا قیامت پاک نخواهد شد.

با تاسف باید اشاره کرد وزرای امور خارجه هشت کشور از جمله ترکیه، اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، عربستان سعودی، قطر و مصر پس از اعلام پیشنهاد طرح ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ در غزه از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بیانیه‌ای مشترک منتشر و از این طرح استقبال کردند.

در این بیانیه تاکید شد: «از مدیریت و رهبری ترامپ و تلاش‌های صادقانه وی برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال می‌کنیم؛ بر اهمیت مشارکت با واشنگتن در برقراری صلح در منطقه تاکید داریم».

وزرای امور خارجه هشت کشور در این بیانیه بر آمادگی برای تعامل مثبت و سازنده با آمریکا و طرف‌های ذی‌ربط برای نهایی کردن و اجرای توافق به گونه‌ای که صلح، امنیت و ثبات را برای مردم منطقه تضمین کند، تاکید کردند.

در بیانیه فوق آمده است که این توافق جامع شامل رساندن بدون وقفه کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه، جلوگیری از آوارگی فلسطینیان، آزادی گروگان‌ها، ایجاد سازوکار امنیتی برای تضمین امنیت تمام طرف‌ها، عقب‌نشینی کامل اسرائیل، بازسازی غزه و شکل‌دهی به مسیری برای صلح عادلانه بر اساس راه‌حل دو کشوری و ادغام کامل غزه با کرانه باختری مطابق با حقوق بین‌الملل است. این شروط برای تامین ثبات و امنیت منطقه از اهمیت کلیدی برخوردارند.

نویسنده: دکتر حسن صادقیان تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و قفقاز

........................

پایان پیام