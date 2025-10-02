به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در اختتامیه جشنواره قرآنی زین الاصوات که پیش از ظهر امروز در سالن همایشهای مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه (س)،بر ضرورت جهاد قرآنی در مقابل جبهه نظام سلطه و صهیونیسم جهانی تأکید کرد.
قرآن، سرلوحه فعالیتهای کشور و رمز پیروزی
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای سخنان خود تصریح کرد: وظیفه ما بهرهگیری از نور قرآن کریم و بهکارگیری مفاهیم آن در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی است. سرلوحه فعالیتهای جامعه، کشور و انقلابمان باید قرآن باشد و اگر این مسیر را طی نکنیم، دچار خسران خواهیم شد.
تبیین ایستادگی در برابر صهیونیسم با استناد به سوره حشر
خاموشی با اشاره به درگیریهای اخیر با جبهه نظام سلطه و صهیونیسم جهانی، به تفسیر آیات سوره حشر پرداخت و آن را تابلویی تمامعیار برای برخورد با جبهه کفر و نفاق دانست.
وی با ذکر داستان برخورد پیامبر اکرم (ص) با یهود بنینظیر و بیرون راندن عهدشکنان، گفت: قرآن کریم برادری مؤمنان و کفر منافقان را تبیین میکند و به دروغگویی منافقانی که وعده یاری به کفار میدهند، اشاره دارد؛ همانطور که در خبرها شنیدیم سرویسهای جاسوسی آمریکا و صهیونیسم، منافقین را جمع کردند و به شکست آنها در تحقق وعدههایشان اعتراف کردند.
خاموشی افزود: قرآن تأکید میکند که دشمنان از شما بیشتر میترسند تا از خدا، و این ترس، ناشی از آن است که اهل تفکر و تدبر نیستند. به همین دلیل است که امروز ترامپ پی در پی نام شهید سلیمانی را میبرد؛ زیرا از نام او میترسد.
رئیس سازمان اوقاف با تأکید بر پیروزی جبهه حق، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز قدرتمندتر از همیشه در طول تاریخ، در صفآرایی جبهه حق در مقابل باطل ایستادگی کرده است و این نیست جز به برکت معارف قرآنی.
وقف قرآنی با ایجاد صندوق نوآوری، پویا شد
در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اهمیت سبک زندگی قرآنی به عنوان هدف نهایی تمام فعالیتهای قرآنی، از توسعه وقف قرآنی در کشور خبر داد.
وی از همکاری سازمان اوقاف و حوزههای علمیه در تسهیل مسیر فعالیتهای قرآنی استقبال و بیان کرد: در مسابقات محفل امسال، اعلام کردیم مردم میتوانند برای قرآن پول خُرد وقف کنند. ما این وجوه را تجمیع کرده و در یک صندوق نوآوری، سهام خریداری کردیم تا اصل سرمایه بماند و سود حاصل از آن برای امور قرآنی مصرف شود.
خاموشی در خاتمه تأکید کرد: همچنان که وقف در حوزههای جبهه مقاومت و دانشبنیان انجام شده، مسیر وقف قرآنی نیز پرقدرت ادامه پیدا میکند تا جنّات عدن که مقدمه آن دنیاست، برای ما محقق شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما