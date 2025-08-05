به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در چهلمین روز شهادت جمعی از مجاهدان مقاومت، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با صدور بیانیهای، بر عزم خود برای تحقق عملی این پیام با تمرکز بر جهاد تبیین، توسعه فرهنگ وقف، تربیت جوانان مؤمن و نقشآفرینی تمدنی تأکید کرد.
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ»
ملت سرافراز ایران،
در چهلمین روز شهادت مظلومانه جمعی از سرداران رشید، دانشمندان برجسته و هممیهنان گرامیمان که در نبرد ۱۲ روزه با رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، رهبر حکیم و بصیر انقلاب اسلامی (مدّ ظلّه العالی) با صدور پیامی راهبردی، ما را به شناخت تکلیف تاریخی و مسئولیت الهی فراخواندند. سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در لبیک به این ندای ولایت، ضمن تسلیت به ملت شهیدپرور ایران، وظایف و مأموریتهای خود را بر پایه منابع نورانی قرآن کریم، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و در تراز نظام اسلامی، چنین اعلام میدارد:
هدایت معنوی، تقویت وحدت ملی و امیدآفرینی الهی
در پرتو فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع): «خَیرَ الزَّادِ التَّقْوی»، بقاع متبرکه به عنوان مراکز الهی، مأمن روحی و فرهنگی مردماند. این سازمان با تکیه بر ظرفیت عظیم این بقاع شریف، اجرای برنامههای قرآنی، حلقههای معرفتی، مجالس وعظ و دعا، زیارتهای هدایتمحور و محافل انس با صحیفه سجادیه را در دستور کار قرار میدهد تا با نور ایمان، قلوب را تسکین داده و وحدت ملی و امید اجتماعی را تقویت نماید.
جهاد تبیین با محوریت علم و دین
در مسیر تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقابله با تحریف و جنگ شناختی، سازمان اوقاف با بهرهگیری از شبکه گسترده روحانیون، مبلغان، متولیان و خادمان وقف، به اجرای پویشهای جهاد تبیین میپردازد. با برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، پاسخ به شبهات، تولید محتوا بر اساس نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه، ترویج معرفتافزایی در فضای حقیقی و مجازی، این سازمان میکوشد تا پیوند علم و دین را عمیقتر و پایدارتر سازد.
جهش علمی وقف؛ از منابع سنتی به آیندهسازی تمدنی
با الهام از آموزههای قرآنی نظیر «وَأَن لَیسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی»، وقف در طراز انقلاب اسلامی باید مولد، دانشمحور و پاسخگو به نیازهای ملی باشد. سازمان اوقاف با بازمهندسی کارکرد وقف، از ظرفیت موقوفات برای تقویت اقتصاد دانشبنیان، حمایت از پژوهشهای علمی، راهاندازی صندوقهای وقف فناوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، و تجهیز مدارس و مراکز علمی بهره خواهد گرفت.
تربیت و مشارکت جوانان مؤمن در میدان خدمت و انقلاب
در سایه دعای امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه که فرمود: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ دُعَاتِکَ إِلَی دِینِکَ»، روح جوانی، انگیزه انقلابی و شور خدمت باید به متن میدان بیاید. این سازمان با سپردن مسئولیت به جوانان مؤمن، حمایت از تشکلهای مردمی، هیئات مذهبی، گروههای جهادی و فعالان قرآنی، زمینهساز مشارکت واقعی آنان در عرصه فرهنگ، رسانه، خدمترسانی و وقفآفرینی نوین خواهد شد.
همافزایی نهادی و پیگیری میدانی بر مبنای عقلانیت دینی
در پرتو تدبیر و اقدام، سازمان اوقاف در تعامل با نهادهای همراستا همچون سپاه، بسیج، حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، نخبگان دانشگاهی و فعالان فرهنگی مردمی، قرارگاههای فرهنگی و اجتماعی ایجاد مینماید تا با ساختاردهی میدانی، راهبردهای ولایت به اجرا درآید.
ارتقاء فرهنگ وقف با رویکرد تمدنی و الهام از سیره اهل بیت (ع)
فرهنگ وقف، ریشهدار در عقلانیت دینی، کرامت انسانی و آیندهنگری اجتماعی است. سازمان اوقاف با رجوع به روح تعالیم اسلامی در قرآن و نهجالبلاغه و سیره ائمه علیم السلام ، در وقف برای نیازمندان، بیمارستانها، مدارس و مساکن فقرا، به ارتقاء فرهنگ عمومی وقف و توسعه وقف در حوزههایی چون، محیط زیست، سلامت، آموزشهای مهارتی، وقف علمی، فنآوری های نو و دانش بنیان ها و.... به تمدنسازی خواهد پرداخت.
تدوین منظومه علمی-فرهنگی وقف در تراز بیانیه گام دوم انقلاب
وقف باید در نسبت با علم، عدالت، معنویت، پیشرفت، کرامت، استقلال و عزت ملی بازتعریف شود. بدینمنظور، سازمان اوقاف، کارگروههای علمی و مطالعات راهبردی برای تدوین الگوی وقف آیندهساز با مشارکت اساتید حوزه و دانشگاه، اندیشمندان علوم انسانی و فعالان اجتماعی تشکیل میدهد.
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام میدارد اطاعت ما با اقدام، نه فقط ارادت با بیان است که با تکیه بر منابع نورانی دین، ظرفیتهای عینی وقف، و نیروهای مؤمن انقلابی، در مسیر اطاعت عملی، اقدام مؤثر و پیگیری حکیمانه حرکت خواهد کرد و پیام ولایت را به عرصه اجرا خواهد رساند؛ با امید به تحقق وعده الهی:
«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»
سید مهدی خاموشی
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
