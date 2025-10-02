خادمی امام رضا(ع) فرصتی برای محبت و خدمت به مردم است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «قاسم عزیززادهگرجی» امروز پنجشنبه، 10 مهر 1404 در جمع مسئولان کانون های محله ای و تخصصی خدمت رضوی خادمیاران شهرستان بهشهر با تأکید بر جایگاه ارزشمند خدمتگزاری به نام امام رضا(ع)، این مسئولیت را نعمتی بزرگ و فرصتی بیبدیل برای خدمت به مردم دانست.
وی اظهار داشت: خادمی امام رضا (ع) مسئولیت بزرگی است که هر خادمیار باید آن را با صداقت و تعهد و انگیزه و نیت خداپسندانه به انجام برساند. این فرصت نباید تنها یک مسئولیت دیده شود، بلکه نعمتی است که باید قدردان آن باشیم.
عزیززادهگرجی افزود: توفیقِ خدمت نه از شایستگی و لیاقت ماست بلکه بواسطه عنایت خداوند و کرامت امام رئوف هست و امروز که در مسیر خدمت به امام رضا (ع) قرار گرفتهایم، وظیفه داریم با تمام توان در راه خدمت به همنوعان تلاش کنیم؛ چراکه خادمی، تجلی محبت امام مهربانیها به مردم است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با اشاره به ضرورت استمرار در این مسیر گفت: اگر میخواهیم شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم، باید بهطور مستمر در راستای خدمت به جامعه گام برداریم و محبت و مهربانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی در پایان خطاب به خادمیاران تأکید کرد: همواره قدردان این افتخار باشید و با جدیت در ارائه خدمت به مردم ادامه دهید تا خادمی، بهعنوان نماد عشق و وفاداری به امام رضا(ع)، در جامعه بیش از پیش نمایان گردد.
-----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما