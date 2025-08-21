به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) منطقه فشم در شمالشرقی استان تهران را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و موجب شد بخشهایی از تهران، بهویژه مناطق شمالی و شرقی، لرزش خفیفی را احساس کنند.
تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر خسارات مالی یا تلفات جانی دریافت نشده است.
گفتنی است، تهران یکی از پرجمعیتترین شهرهای جهان محسوب میشود که بر روی چند گسل مهم قرار دارد و در طول تاریخ بارها زمینلرزههای مخرب را تجربه کرده است.
