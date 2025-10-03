۲ کشته در حمله مسلحانه مقابل کنیسه یهودی در منچستر انگلیس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس بریتانیا اعلام کرد که مظنون به حمله خارج از یک کنیسه یهودی در شهر منچستر در شمال انگلستان، جهاد الشامی نام دارد که یک شهروند بریتانیایی ۳۵ ساله با اصالت سوری است.

به گفته پلیس منچستر بزرگ، الشامی پس از آنکه با خودرو به میان عابران رفت و دست‌کم یک نفر را با چاقو هدف قرار داد، به ضرب گلوله نیروهای پلیس کشته شد. این حمله همزمان با برگزاری مراسم مذهبی «یوم‌کیپور» یهودی‌ها، رخ داد و در نتیجه آن دو نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد سه مظنون دیگر شامل دو مرد در دهه سی زندگی و یک زن در دهه شصت بازداشت شده‌اند. اتهام آنها ارتکاب، برنامه‌ریزی و تحریک به اقدامات تروریستی عنوان شده است.

پیش‌تر، پلیس بریتانیا حمله را تروریستی توصیف کرده و گفته بود مهاجم جلیقه‌ای بر تن داشت که شبیه جلیقه انفجاری بود، هرچند بعدا مشخص شد واقعی نبوده است.

«لورنس تیلور»، مسئول ارشد مبارزه با تروریسم در بریتانیا، خبر داد که سطح تدابیر امنیتی افزایش یافته و نیروهای پلیس در سراسر کشور انگلستان در حالت آماده‌باش قرار دارند. منابع خبری نیز گزارش دادند که پلیس ضدتروریسم و سرویس امنیت داخلی بریتانیا (MI5) به روند تحقیقات پیوسته‌اند.

در پی این حادثه، «کیر استارمر» نخست‌وزیر بریتانیا، سفر خود به کپنهاگ برای شرکت در اجلاس سران اروپا را نیمه‌کاره رها کرد و بلافاصله به لندن بازگشت. او پس از ورود، ریاست نشست اضطراری کمیته بحران دولت موسوم به «کبرا» را برعهده گرفت.

