عامل حمله به کنیسه منچستر انگلیس با داعش بیعت کرده بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس بریتانیا اعلام کرد عامل حمله به کنیسه‌ای در شهر منچستر در هفته گذشته، در جریان اجرای عملیات، با پلیس تماس گرفته و وفاداری خود را به داعش اعلام کرده است.

سخنگوی پلیس بریتانیا گفت: در زمان آغاز حمله مقابل کنیسه جامعه عبری در منطقه هیـتون پارک، مهاجم با پلیس تماس گرفت و بیعت خود را با داعش اعلام کرد.

او افزود: تحقیقات درباره انگیزه‌های این حمله همچنان ادامه دارد.

حمله به کنیسه شهر منچستر انگلیس که در دوم اکتبر جاری رخ داد، به کشته شدن دو نفر انجامید. مهاجم نیز که یک شهروند بریتانیایی ۳۵ ساله با اصالت سوری بود، با شلیک پلیس کشته شد.

