شهید سید حسن نصرالله، تجسم آیات قرآن و حجت الهی برای جبهه مقاومت بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن ملک‌محمدی» مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امروز جمعه، ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله که در مصلی امام خمینی(ره) رشت برگزار شد، با شکرگزاری از خداوند متعال به جهت توفیق حضور در جمع مردم و مسئولان، ضمن اشاره به جایگاه والای شهید نصرالله و تعابیر مقام معظم رهبری و شهید حاج قاسم سلیمانی درباره وی، ابعاد شخصیتی، قرآنی و ولایی دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان را تبیین کرد.

شهید نصرالله از نگاه رهبر انقلاب و شهید سلیمانی

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌محمدی با اشاره به دیدگاه‌های شهید حاج قاسم سلیمانی درباره دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان تصریح کرد: شهید سلیمانی همواره تأکید داشتند که شهید سید حسن نصرالله «حجت» و «آیت‌الله» برای جبهه مقاومت است. مقام معظم رهبری نیز در تعابیر متعدد، ایشان را «برادرم»، «مایه فخرم»، «چهره محبوب دنیای اسلام»، «زبان گویای ملت‌های منطقه»، «گوهر درخشان لبنان»، «رهبر دلاور و مؤمن»، «مجاهد کبیر»، «عالم با فضیلت دینی» و «رهبر مدبر سیاسی» معرفی کرده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه تنها شهیدی که برای او پنج روز عزای عمومی در ایران اعلام شد شهید نصرالله بود، افزود: رهبر انقلاب شهادت سید حسن نصرالله را عزاداری از جنس عزاداری بر سیدالشهداء توصیف کرده و فرموده‌اند: روح او، راه او و صدای رسای او همچنان در میان ماست.

وی اظهار داشت: آرامش، استواری، ایمان راسخ، عمل صالح و اخلاص این شهید والامقام تجلی عینی آیات نورانی قرآن بود. به گفته وی، شخصیت شهید نصرالله مصداق «الا بذکر الله تطمئن القلوب»، «و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» و «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» بود.

حزب‌الله؛ یکی از برکات وجود شهید نصرالله

حجت‌الاسلام ملک‌محمدی، حزب‌الله لبنان را یکی از برکات وجود شهید نصرالله دانست و تأکید کرد: حزب‌الله قهرمان و زنده، توفنده، کوبنده و روینده میراث ماندگار آن شهید است که توانست هیمنه اسرائیل را درهم بشکند و ارتش به ظاهر شکست‌ناپذیر صهیونیست‌ها را به عقب‌نشینی وادار کند.

پنج ویژگی ولایی شهید نصرالله

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه از نگاه شهید قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله حجت است، افزود: پنج ویژگی ولایی شهید نصرالله برای همه ما الگوست؛ ۱- معرفت به ولایت. ۲- محبت به ولایت. ۳- مودت به ولایت. ۴- اطاعت از ولایت ۵- برائت از دشمنان ولایت.

وی توضیح داد: شهید نصرالله نه تنها معرفت و محبت به ولایت داشت بلکه مطیع محض اوامر مقام معظم رهبری بود و در جلسات حزب‌الله، تمایلات رهبری را حجت می‌دانست. همچنین او در برابر دشمنان ولایت، به‌ویژه اسرائیل و استکبار جهانی، صریح و محکم ایستادگی کرد.

ولایت فقیه، ولایت حکمت و عزت

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به سخنان رهبر انقلاب و شهید مصباح یزدی گفت: ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله و ولایت امیرالمؤمنین است. شهید سید حسن نصرالله این حقیقت را درک کرده و تمام وجود خود را فدای ولایت کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت، تأکید کرد: ما نیازمند دو عنصر مهم هستیم؛ قدرت و قوت. قدرت همان قدرت بازدارنده موشکی است که دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‌کند و قوت همان ایمان، خداباوری و اخلاص است. شهید سید حسن نصرالله با تکیه بر این دو عنصر، حزب‌الله را از موضع قدرت مدیریت کرد.

شهید نصرالله عاشق شهادت بود

حجت‌الاسلام ملک‌محمدی افزود: شهید نصرالله عاشق شهادت بود و به وعده الهی «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا» نائل آمد و امروز نیز زنده و ناظر بر جبهه مقاومت است.

وی در ادامه با توجه به تقارن مراسم با سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، به بیان ابعاد شخصیتی این بانو پرداخت و گفت: امام رضا (ع) فرمودند «مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتی بِقُمّ فَلَهُ الجَنَّه» و «کَمَنْ زَارَنی»؛ این نشانگر جایگاه بی‌بدیل حضرت معصومه (س) در شفاعت و تقرب الهی است.

حضرت فاطمه معصومه (س)؛ الگوی اخلاص ولایی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور افزود: اخلاص حضرت معصومه (س) همانند اخلاص ولایی شهید نصرالله بود.

وی در پایان بر لزوم همدلی و اتحاد امت اسلامی تأکید کرد و گفت: امروز باید همه جریان‌ها، با هر گرایش و سلیقه‌ای، زیر خیمه ولایت جمع شوند تا در برابر استکبار جهانی وظیفه دینی، ملی و انقلابی خود را انجام دهند.

