مراسم رونمایی از مستند «شمع جمع» با موضوع «شهید نصرالله و الگوی اتحاد اجتماعی» ظهر امروز با حضور آیت‌الله عباس کعبی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در خبرگزاری حوزه، برگزار شد.

سید مهدی شرف الدین کارگردان مستند شمع جمع در این مراسم با اشاره به رویکرد رسانه فکرت اظهار کرد: این رسانه یک رسانه حوزوی به شمار می رود که مسائل روز را با سویه اندیشه ای، بررسی می کند. امسال برای سالگرد شهادت سید حسن نصرالله به این نتیجه برسیم که کاری را در زمینه نقش شهید سیدحسن نصرالله در زمینه وحدت، بسازیم. بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه کشورمان یک سری تحلیل گران علوم انسانی به این مسئله تمرکز کردند که چگونه می توان وحدت را در جامعه حفظ کرد. لبنان یک جامعه متکثر به لحاظ طایفه ای بوده است و شهید سیدحسن نصرالله مسئله وحدت این جامعه برایش مهم بوده و این الگو برای ما قابل استفاده است.

وی ادامه داد: در مستند شمع جمع سعی کردیم ببینیم که سیدحسن نصرالله چه کار کرد که توانست وحدت را در لبنان به وجود آورد. راهکار این شهید در این زمینه تمرکز بر گزینه مقاومت و صلح با طوایف بوده است. از الگوی شهید سیدحسن نصرالله می توان برای امروز ایران استفاده کرد.

آیت الله کعبی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی های شهید سیدحسن نصرالله اظهار کرد: این شهید فرزند حوزه های لبنان و قم و نجف اشرف به شمار می رفت و خاستگاه او، حوزه و درس و بحث های آن بوده است. شهید سید حسن نصرالله به تدریج با نهضت امام خمینی(ره) آشنا شد و ذوب در ولایت فقیه گردید. این شهید نقطه پیوند جهان عرب و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان با انقلاب اسلامی ایران بود. شهید نصرالله با تولید عمل صالح آن را تبدیل به مقاومت کرد و برای جریان سازی جهت تحقق پیشرفت و عدالت و انسجام بخشی بر مدار ولایت با اخلاق رفیع خود تلاش نمود.

وی ادامه داد: ولایت، محور انسجام بخش مکتب شهید سیدحسن نصرالله است. ضلع محوری ولایت، برخورداری از یک محور است. جهان به دو بلوک مستضعفین و مستکبرین تقسیم شده است و رهبر در مدار ولایت، رهبر مستضعفان و مظلومان نیز است.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، جامعه لبنان در ابتدای ورود امام موسی را متفاوت از زمان کنونی دانست و تصریح کرد: این عالم برجسته وقتی که به لبنان رفت با مشاهده وضعیت جامعه آن روز لبنان، حرکت محرومین را راه اندازی کرد،محرومینی که فرقی نمی کرد مسلمان یا مسیحی یا دروزی باشند، ولی امام موسی صدر کار خود را از شیعیان شروع کرد. یکی از مولفه های کار این عالم برجسته، مقاومت و نجات از استضعاف و توانمندسازی و مبارزه با ظلم و ستم و تبلیغ آموزه های اسلام بود. امام موسی صدر توانست دل ها را به سوی خود جذب کند.

آیت الله کعبی با اشاره به سیره حیات شهید سیدحسن نصرالله اظهار کرد: این شهید پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به شهر قم آمد و در کنار تحصیل به تدریس در این حوزه علمیه قم پرداخت. پس از حمله اسرائیل به لبنان، شهید نصرالله به کشور خود بازگشت و مقاومت را در برابر اسرائیل شروع کرد، آن هم در زمانی که بسیاری از احزاب لبنانی حاضر به جنگیدن در برابر اسرائیل نبودند. شهید نصرالله اعتقاد داشت که برای اتحاد و انسجام نیاز به ولایت فقیه، شناخت دشمن، اتحاد در برابر دشمن و صدق و شفافیت است. این شهید می گفت ما هر چه موفقیت داریم از ولایت فقیه است. عده ای به شهید نصرالله می گفتند که شما در حزب الله مزدور ایران هستید، این شهید به آنها پاسخ داد که ما افتخار می کنیم که حزب ولایت فقیه هستیم، ولایت فقیه به ما کمک کرد که قوی شویم و ولایت فقیه تضادی با وطن پرستی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: شهید سید حسن نصرالله، سرباز منتظر ظهور بود و او، فرهنگ مهدویت را می شناست، شهید نصرالله از این منظر، الگوی جهانی است. شهید نصرالله می گفت که شهید سلیمانی در دنیا بود و در دنیا نبود، عقل و احساس و منطق شهید سلیمانی در دنیای دیگری بود. باید گفت که این دو شهید، این گونه مومن حقیقی و آخرت گرا بودند.

