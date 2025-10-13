فضیلت تلاوت آیة الکرسی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در اهمیت و فضیلت این آیه، همین بس که از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل شده: از «اُبَیّ بن کعب» سؤال کرد: کدام آیه برترین آیه کتاب اللّه است؟ عرض کرد: «اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومِ». پیامبر(صلی الله علیه وآله) دست بر سینه او زد و فرمود: (دانش بر تو گوارا باد، سوگند به کسی که جان محمّد(صلی الله علیه وآله) در دست او است این آیه دارای زبان و دو لب است که در پایه عرش الهی تسبیح و تقدیس خدا می گوید).(۱)



در حدیث دیگری از علی(علیه السلام) از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم که فرمود: «سَیِّدُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ وَ سَیِّدُ الْبَقَرَةِ آیَةُ الْکُرْسی. یا عَلِیُّ! اِنَّ فِیْها لَخَمْسِیْنَ کَلِمَةً، فِی کُلِّ کَلِمَة خَمْسُونَ بَرَکَةً»؛ (برگزیده قرآن سوره بقره و برگزیده بقره آیة الکرسی است، در آن پنجاه کلمه است و در هر کلمه ای پنجاه برکت است).(۲)



و در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) آمده است: (هر کس آیة الکرسی را یک بار بخواند، خداوند هزار امر ناخوشایند از امور ناخوشایند دنیا، و هزار امر ناخوشایند از امور ناخوشایند آخرت را از او بر طرف می کند که آسان ترین ناخوشایند دنیا: فقر، و آسان ترین ناخوشایند آخرت: عذاب قبر است).(۳)



روایات در فضیلت این آیه شریفه بسیار زیاد است و در کتب علمای شیعه و اهل سنت نقل شده است(۴)، ما این بحث را با دو حدیث دیگر از رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) پایان می دهیم؛ فرمود: «أُعْطِیتُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مِنْ کَنْز تَحْتِ الْعَرْشِ وَ لَمْ یُؤْتَها نَبِیٌّ کانَ قَبْلِی»؛ (آیة الکرسی از گنجی زیر عرش الهی به من داده شده است و به هیچ پیامبری قبل از من داده نشده).(۵)



در حدیث دیگری آمده است: دو برادر به حضور پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسیده، عرض کردند: برای تجارت به «شام» می رویم، به ما تعلیم فرما چه بگوییم (تا از شرّ اشرار مصون بمانیم)؟ فرمود: هنگامی که به منزلگاهی رسیدید و نماز عشا را خواندید، موقعی که یکی از شما در بستر قرار می گیرد، تسبیح فاطمه زهراء(علیها السلام) بگوید و سپس آیة الکرسی بخواند، «فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ مِنْ کُلِّ شَیْء حَتّی یُصْبِح»؛ (مسلماً او از همه چیز تا صبح در امان خواهد بود). سپس در ذیل این حدیث آمده است: در یکی از منزلگاه ها دزدان قصد هجوم به آنها را داشتند اما هر چه تلاش کردند موفق نشدند. (۶)

به یقین، این همه اهمیت که به آیة الکرسی داده شده است به خاطر محتوای مهم و برجسته آن است. (۷)

پی نوشت ها: