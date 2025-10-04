رئیس ستاد ارتش پاکستان، »سید« است و باید به شأن خاندان خود توجه کند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حافظ سیدریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در خطبه نماز جمعه گفت: مسلمانان در سراسر جهان در حال کسب عظمت هستند. رئیسجمهور کشوری مانند آمریکا دیدار با رئیس دولت پاکستان را برای خود افتخار میداند، اما با این حال ما هنوز آن آگاهی لازم را نداریم که بتوانیم توافق شیطانی ترامپ را رد کنیم.
وی افزود: در سال ۱۹۷۳، انور سادات مسئله فلسطین را زنده کرد و اکنون جنبش حماس با عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، این هدف را دوباره احیا کرده است.
آیتالله نجفی گفت: سید عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، سید است، باید به شأن خاندان خود بیندیشد، از هیچکس نترسد و حقیقت را آشکار سازد. پنهان نگهداشتن توافق با آمریکا، که مرتکب اشتباهات بزرگ شده، اهانت به اسلام است.
وی افزود: ژنرال عاصم منیر باید بهصراحت اعلام کند که حماس نماد آزادی فلسطین است و حذف آن از هرگونه توافق ناعادلانه، ظلم آشکار است. همه نیروهای اسلامی باید آشکارا از حماس حمایت کنند.
آیتالله نجفی ادامه داد: شجاعت حماس و فداکاری مردم فلسطین باعث شده مسئله فلسطین امروز در سطح جهان برجسته شود. حتی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا نیز فلسطین را به رسمیت شناختهاند.
وی تصریح کرد: در طرح ترامپ، اسرائیل بهناحق تبرئه شده و حماس ریشه مشکل معرفی گردیده است.
آیتالله نجفی افزود: امروز عظمت پاکستان به اوج رسیده است و انتظار میرفت حاکمان کشور، نکات نادرست طرح ۲۰ مادهای آمریکا را آشکار میکردند. تنها کشوری که توانایی سخن گفتن در برابر ظلم اسرائیل و سیاستهای آمریکا را دارد، پاکستان است.
وی در پایان گفت: حماس جنگ ۷ اکتبر را برای آزادی آغاز کرد و تاکنون پایدار مانده است؛ در طول دو سال نه شکست خورده، نه اسرائیل توانسته گروگانهایش را آزاد کند و نه موفق به اشغال غزه شده است.
