به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ ایمان اکرم، دانش‌آموز پاکستانی دبیرستان ساگاستای استان لاریوخای اسپانیا، به‌خاطر داشتن حجاب اسلامی، از مدرسه اخراج شد. او برای اجازهٔ ادامهٔ استفاده از حجاب در کلاس‌ها، بیش از ۸ هزار امضا جمع‌آوری کرده و اعتراض‌هایی در حمایت از او مقابل مدرسه برگزار شده است.

این دانش‌آموز که در دورهٔ دبیرستان بین‌المللی مدرسه ثبت‌نام کرده است، می‌گوید حجاب بخش مهمی از اعتقادات دینی اوست و نمی‌خواهد با برداشتن آن، اصول دینی‌اش را زیر پا بگذارد. ایمان اکرم به همراه مادر و خواهرش از پاکستان به استان لاریوخا آمده و او اولین فرد خانواده است که دورهٔ متوسطه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

مدیر دبیرستان او اعلام کرده که ممنوعیت پوشیدن حجاب بر اساس تصمیم شورای مدرسه و با اکثریت آرا اعمال شده است.

این تصمیم باعث بروز اعتراضاتی از سوی جامعهٔ مسلمان و دانش‌آموزان مقابل درب مدرسه شد. ایمان اکرم می‌گوید با وجود ترس، انگیزهٔ او برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با تبعیض بیشتر شده است.

وزیر آموزش لاریوخا در این باره، گفت: به‌خاطر نبود قانون صریح ملی دربارهٔ حجاب در مدارس، تصمیم به استناد به قوانین داخلی مدرسه و رأی دادگاه‌ها گرفته شده است.

