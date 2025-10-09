طرح جدید پارلمان ایتالیا برای ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب حاکم «برادران ایتالیا» (بهرهبری جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا) طرحی را به پارلمان این کشور ارائه کرد که بر اساس آن، استفاده از برقع و نقاب در اماکن عمومی سراسر این کشور ممنوع خواهد شد. این طرح بخشی از لایحۀ گستردهتر است که هدفش جداییطلبی فرهنگی عنوان شده است
طبق این طرح، ممنوع کردن پوشش برقع و نقاب در همه اماکن عمومی، از جمله مدارس، دانشگاهها، فروشگاهها و ادارات در سراسر ایتالیا است. نقضکنندگان این ممنوعیت با جریمهای بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو مواجه خواهند شد. در متن اولیه لایحه ادعا شده است که هدف این اقدام، مبارزه با افراطگرایی مذهبی و نفرتپراکنی دینی است.
فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که در سال ۲۰۱۱ ممنوعیت کامل استفاده از برقع در اماکن عمومی را اجرا کرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰ کشور در سراسر جهان، از جمله اتریش، تونس، ترکیه، سریلانکا و سوئیس، محدودیتهایی در این زمینه وضع کردهاند. دیوان حقوق بشر اروپا نیز بارها این ممنوعیتها را تأیید کرده است؛ از جمله در سال ۲۰۱۷ که ممنوعیت بلژیک را قانونی دانست و اعلام کرد کشورها میتوانند برای حفظ همزیستی اجتماعی چنین محدودیتهایی را اعمال کنند.
برخی مناطق ایتالیا، از جمله استان لومباردی در شمال این کشور، پیشتر محدودیتهایی در این زمینه اعمال کرده بودند. لومباردی از اواخر سال ۲۰۱۵ پوشاندن برقع و نقاب هنگام ورود به ساختمانهای عمومی و بیمارستانها را ممنوع کرد.
این طرح جدید تنها به پوشش محدود نمیشود و شامل تدابیر مالی تازهای برای نهادهای دینی فاقد توافق رسمی با دولت ایتالیا نیز هست. طبق گزارشات، در حال حاضر هیچ سازمان اسلامی در ایتالیا دارای چنین توافقی نیست و به همین دلیل اسلام از جایگاه حقوقی مشابه ۱۳ گروه دینی دیگر برخوردار نیست. بر اساس این لایحه، این نهادها باید تمامی منابع مالی خود را شفاف اعلام کنند و دریافت بودجه فقط از نهادهایی مجاز خواهد بود که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب نشوند.
همچنین لایحه جدید برخی جرایم جدید را تعریف کرده و براساس لایحه، اجبار مذهبی به عنوان یکی از مصادیق جرم اضافه شده است و مجازاتهای سختگیرانهتری برای ازدواج اجباری در نظر میگیرد.
