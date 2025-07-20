به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هفته پیش، یک زن جوان الجزایری تنها بهخاطر مسلمانبودن و شیوه پوشش، در هانوفر آلمان با چاقو به قتل رسید.
این قتل نمونهای از اسلامهراسی مداوم و خشونتآمیز در اروپا است. حمله به مساجد در اسپانیا، افزایش جرایم مرتبط با نفرت دینی در بریتانیا و فرانسه، و اعمال ممنوعیتهای قانونی علیه حجاب و نمادهای اسلامی در کشورهای مختلف اروپا از جمله این موارد هستند.
در تاریخ ۱۲ ژوئیه، مسجدی در پیرا اسپانیا دچار حریق عمدی شد. رسانههای این اتفاق را فقط به صورت یک خبر گذرا منتشر کردند بدون آن که از پایتختهای اروپایی اعتراض یا بیانیهای رسمی در مورد اسلامستیزی صادر شود.
در بریتانیا، هربار گفتمان عمومی درباره مهاجرت یا «ارزشهای بریتانیایی» به راه میافتد، آمار حملات علیه مسلمانان، از زنان محجبه گرفته تا مردان پیر و مساجد، به شدت افزایش مییابد و واکنشهای رسمی و دولتی معمولا سطحی و بیاثر است.
در فرانسه نیز قوانین محدودکننده پوشش اسلامی در مدارس و دانشگاهها، تحت عنوان سکولاریسم، بهطور سیستماتیک هویت مسلمانان را هدف قرار داده و حقوق آنها را زیر سوال برده است.
