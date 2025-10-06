کمیسیون اسلامی اسپانیا خواستار لغو طرح پارلمان مبنی بر ممنوعیت برگزاری مراسم عید قربان شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اونای والده، رئیس پارلمان ناوارا، منطقۀ خودمختار در شمال اسپانیا، در دفتر رسمی خود با اعضای نمایندگان کمیسیون اسلامی اسپانیا دیدار کرد. این نشست با هدف بررسی موضوعات مرتبط با همزیستی فرهنگی و دینی در منطقه برگزار شد.

در این دیدار، محمد امنای، نمایندۀ کمیسیون اسلامی اسپانیا، از رئیس پارلمان خواست تا مخالفت صریح خود را با طرح پیشنهادی پارلمان که در ماه ژوئن عنوان شد، ابراز کند. این طرح خواستار ممنوعیت برگزاری مراسم عید قربان در منطقه به‌دلیل «بیگانگی با سنت‌های محلی» شده بود.

محمد امنای این اقدام را ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و عمیقاً اسلام‌هراس دانست و تأکید کرد که چنین طرحی حقوق بنیادین هزاران شهروند مسلمان ناوارا را هدف قرار می‌دهد.

نمایندگان کمیسیون اسلامی با یادآوری پیشینۀ همزیستی و احترام متقابل در ناوارا، بر اهمیت حفظ جامعه‌ای چندفرهنگی تأکید کردند؛ جامعه‌ای که در آن همۀ افراد فارغ از خاستگاه یا باورهای خود بتوانند آزادانه زندگی کنند و مناسبت‌های دینی‌شان را جشن بگیرند.

در پایان هم رئیس پارلمان، از نمایندگان جامعۀ اسلامی اسپانیا دعوت به عمل آورد تا ارتباط خود را با گروه‌های پارلمانی بیش از پیش تقویت کنند و حتی در آینده در جلسات کاری کمیسیون همزیستی پارلمان حضور یابند.

