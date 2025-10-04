به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیر خان متتقی، وزیر امور خارجه طالبان برای نخستین بار پس از تسلط این گروه بر قدرت در افغانستان، به کشور هند مسافرت میکند.
وزارت خارجه هند با اعلام سفر یک هفتهای وزیر خارجه طالبان به این کشور گفته است که متقی از از ۹ تا ۱۶ اکتبر (۱۷ تا ۲۴ مهر) با صدور معافیت موقت از سوی شورای امنیت سازمان ملل به هند سفر میکند.
راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند در ادامه گفته است این معافیت که روز پنجشنبه گذشته(۱۰ مهر) صادر شد، محدودیتهای پیشین را برای مدت یک هفته از وزیر خارجه طالبان لغو کرده است.
وی همچنین گفتوگوی تلفنی میان سوبراهمانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند و امیرخان متقی در ماه مه را نمونهای از تعاملات دیپلماتیک که بین دو کشور وجود دارد دانسته است.
گفتنی است با وجود عدم رسمیت یافتن بینالمللی گروه طالبان بر حکومت افغانستان پس از گذشت ۴ سال، سفرهای مقامات طالب به کشورهای مختلف و هیئتهای بلند پایه کشورهای دیگر به افغانستان و دیدار با مقامات طالبان، نشانه تغییر رویکرد دیپلماتیک کشورها در تعامل با طالبان است.
...........
پایان پیام/
نظر شما