به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هند سطح روابط خود با حکومت طالبان را ارتقا داده و اعلام کرده است که سفارت خود در کابل را که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ بسته شده بود، دوباره بازگشایی میکند. همزمان، وزیر امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که این حکومت نیز دیپلماتهایی به دهلی نو اعزام خواهد کرد.
هند پس از خروج نیروهای ناتو به رهبری آمریکا از افغانستان، سفارت خود در کابل را بست، اما در سال ۲۰۲۲ مأموریتی کوچک برای تسهیل تجارت، حمایتهای پزشکی و کمکهای انسانی راهاندازی کرد.
در حال حاضر حدود ۱۲ کشور از جمله چین، روسیه، ایران، پاکستان و ترکیه در کابل سفارت دارند، اما روسیه تنها کشوری است که بهطور رسمی حکومت طالبان را که وزرای آن تحت تحریمهای سازمان ملل از جمله محدودیت سفر و مسدود شدن داراییها قرار دارند، به رسمیت شناخته است.
انگیزههای سیاسی
این اعلامیه هند در جریان مذاکراتی در دهلی نو بین سوبرامانیام جایشنکار وزیر خارجه هند و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان که برای شش روز به هند سفر کرده و از محدودیتهای سفر معاف شده بود، صادر شد.
این نخستین سفر یک مقام حکومت طالبان به هند از سال ۲۰۲۱ است. هند و افغانستان تاریخی از روابط دوستانه دارند، اما دهلی نو دولت طالبان را بهرسمیت نمیشناسد.
متقی در گفتوگو با خبرنگاران گفت: هند سطح مأموریت فنی خود را به یک مأموریت دیپلماتیک در کابل ارتقا خواهد داد و دیپلماتهای ما نیز به هند خواهند آمد.
او افزود که هدف، بازگشت تدریجی دو کشور به وضعیت عادی است.
هارش بانت، رئیس بخش سیاست خارجی در مؤسسه پژوهشی «Observer Research Foundation» هند، گفت هند و طالبان در حال بازنگری روابط خود هستند، به دلیل تنشهای موجود با پاکستان و نگرانی دهلی نو از نفوذ رقیب خود، چین، در افغانستان.
تحلیلگران معتقدند که سفر متقی به هند برای توسعه روابط و نشان دادن تلاش طالبان برای گسترش تعامل با قدرتهای منطقهای است، با هدف ایجاد روابط اقتصادی و در نهایت کسب به رسمیت شناخته شدن دیپلماتیک.
تلاش برای همکاری و ثبات منطقهای
متقی در سخنرانی افتتاحیه به تلاشهای جاری برای مقابله با تروریسم اشاره کرد و گفت که دولت افغانستان اجازه نخواهد داد کسی از خاک این کشور برای هدف قرار دادن کشورهای دیگر استفاده کند.
او افزود: امیدواریم ارتباط رسمی بین افغانستان و هند در حوزههای مختلف افزایش یابد.
جایشانکار نیز اظهار داشت که هند کاملاً به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان متعهد است. تقویت همکاری ما به توسعه ملی شما و همچنین ثبات و تابآوری منطقهای کمک میکند.
وی اشاره کرد که مأموریت فنی هند در کابل در حال ارتقا به سفارت است، اما زمانبندی مشخصی برای این تغییر اعلام نکرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما