به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از صفحه ویژه حوزه و روحانیت و دفتر مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم در قم، با حضور مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، مسئولان حوزوی و اهالی رسانه برگزار شد.

حضرت آیت‌الله اعرافی در این مراسم، ضمن خیر مقدم به مهمانان و تشکر از دست‌اندرکاران برنامه، یاد و خاطره شهدای عالی‌قدر، به‌ویژه شهدای محور مقاومت و امام راحل را گرامی داشت. ایشان سخنان خود را با تبرک و تیمن به قطعه‌ای از پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» مقام معظم رهبری آغاز کرد که در آن، محور «تربیت نیروی مهذب و کارآمد» به‌عنوان دومین مأموریت راهبردی حوزه معرفی شده است.

ذات حوزه، برون‌گراست

به گزارش خبرنگار ابنا، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، تصریح کرد که ذات حوزه، ذاتی برون‌گراست. وی افزود: «خروجی حوزه در همه سطوح در خدمت فکر و فرهنگ و فرهنگ جامعه و انسان‌هاست. حوزه موظف به بلاغ مبین است».

ایشان دامنه این بلاغ را گستره‌ای عظیم دانست؛ «از معارف بالای توحیدی تا وظایف شخصی و از تبیین نظام اسلامی و شاکله و وظایف آن تا سبک زندگی و محیط زیست و حمایت از طبیعت و حیوان و بسی زوایا و زوایای دیگر حیات بشری».

آیت‌الله اعرافی با استناد به پیام رهبری تأکید کرد: «آنچه مهم است، آشنایی با فضای فکر و فرهنگ جامعه و ایجاد تناسب میان آورده‌های تبلیغی با واقعیت‌های فکری و فرهنگی در میان مردم، به‌ویژه جوانان است. در این بخش حوزه دچار مشکل است». وی افزود: «این صدها مقاله و مجله و گفتارهای مجلسی و تلویزیونی و امثال آن در برابر سیل القائات مغالطه آمیز، نمی‌تواند وظیفه بلاغ مبین را چنانکه شایسته و مورد نیاز است به انجام رساند».

خلاء «نظام حکمرانی تبلیغ» در حوزه

ایشان با اشاره به رسالت برون‌گرایی حوزه که اقتضائات سنگینی دارد، به تدوین مجموعه‌ای سی‌وچند جلدی (که قرار است به بالای ۴۰ جلد برسد) از دستاوردهای حوزه در یک سده، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، اشاره کرد. وی بیان کرد که دو سه جلد از این مجموعه به تطورات رسانه و مسائل تبلیغ اختصاص دارد. این مجموعه، تطورات دانشی حوزه در قلمروهایی چون فقه، اصول، فلسفه، کلام و علوم انسانی-اجتماعی از منظر اسلامی را نشان می‌دهد و همچنین به مسائل کارکردی حوزه در نظام‌های تبلیغی، مدیریتی و آموزشی می‌پردازد.

مدیر حوزه‌های علمیه یکی از مسائل اساسی حوزه را بر پایه نگاه کلان برون‌گرا، «حکمرانی حوزه در نظام تبلیغ» دانست. ایشان تأکید کرد: «این چیزیست که الان ما فاقد آن هستیم. ما نظام جامع تبلیغ نداریم... خلع [فقدان] حکمرانی در ساحت تبیین و تبلیغ و بلاغ مبین هم در کلان نظام و هم در حوزه ملموس و محسوس است».

ضرورت شناخت صحنه کلان مواجهه جهانی (غرب‌شناسی)

آیت‌الله اعرافی در تبیین حکمرانی بلاغ مبین، مهم‌ترین نکته را «شناخت صحنه و میدان و ساحت رقابت و مواجهه جهانی» عنوان کرد. وی افزود: «نظام بلاغ مبین به یک غرب‌شناسی دقیق و نقادانه نیاز دارد».

ایشان دلیل این نیاز را این دانست که «ما الان در صحنه‌ای که قرار گرفتیم، تحت تأثیر انواع عواملی قرار داریم که این عوامل از رویکرد تمدنی غرب برخاسته و در همه زوایای زندگی بشر معاصر نفوذ پیدا کرده است». وی تصریح کرد که منظومه‌ای از علوم، دانش‌ها، فناوری‌ها و سبک‌های زندگی امروزی، پشت صحنه‌ای فکری و تمدنی غربی دارند که ما از موضع دین با آن‌ها تفاوت‌های بنیادین داریم.

تفاوت بنیادی نهضت امام خمینی (ره)

مدیر حوزه‌های علمیه با مقایسه وضعیت مبعوث شدن پیامبر اکرم (ص) در میان تمدن‌های جزیره‌ای آن زمان، با عصر انقلاب اسلامی، تفاوت نهضت امام خمینی (ره) با همه نهضت‌های پیشین (حتی نهضت مشروطه و نفت) را تبیین کرد.

ایشان فرمود: «به گمان من مهم‌ترینش این است که... کسی از قم برخاست که این موازنه جهانی و عمق راهبردی و مواجهه تمدنی را می‌فهمید. این فرق امام بود». وی با ذکر حکایت سخنرانی امام در روز عاشورا و تحلیل «سیا» درباره آن، گفت: «این ممیزه نهضت امام و اندیشه امامین انقلاب است که این‌ها آن پس‌صحنه و پشت‌صحنه این مواجهه‌ای که امروز ما در کلان بلاغ مبین داریم را دریافت کرده بودند و با آن موازنه‌ها را تنظیم می‌کردند».

آیت‌الله اعرافی تأکید کرد که اگر این توجه به صحنه کلان تمدنی نباشد، تبلیغ‌های متعدد، هر چند محترم، نمی‌تواند داستان فراتر و بنیادی‌تری را حل کند.

تأسیس علوم بلاغ مبین و رویکرد جهانی

آیت‌الله اعرافی بر ضرورت گام‌های فراتر در حوزه تأکید کرد و نکته دوم را نیاز به «علوم رسانه‌ای و تبلیغی و بلاغ مبین» دانست. ایشان افزود: «ما حتماً رسیده‌ایم به نقطه‌ای که باید منظومه‌ای از دانش‌ها پیرامون این بلاغ مبین شکل گیرد». وی خواستار شکل‌گیری «علوم بلاغ مبین» به‌عنوان یک نخ‌سُری جدید شد.

وی همچنین تأکید کرد که رویکرد برون‌گرایی و بلاغ مبین باید بر همه ساحت‌ها، قلمروهای دانشی (۱۶ حوزه دانشی) و قلمروهای عملکردی حوزه سایه بیفکند. ایشان افزودند که این امر فاصله زیادی با وضع موجود دارد. نکته چهارم ایشان ضرورت «نگاه جهانی» در کنار عمل تخصصی بود؛ زیرا «بدون آن، هیچ کار منطقه‌ای هم موفق نیست».

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اینکه درصد کمی از پیام‌های متکثر حوزه تبدیل به محتوای رسانه می‌شود، تصریح کرد: «واقعاً ما باید تبدیل بی‌نهایت محتوای معارف اسلامی به زبان رسانه و هنر را فرا بگیریم».

ایشان در نکته پایانی خود، نسبت به «تکانه‌های سنگین» علوم شناختی و هوش مصنوعی که متوجه حوزه‌های دانشی، پژوهشی و تبلیغی ماست، هشدار داد و گفت: «اگر به آن نیاندیشیم عقب خواهیم ماند».

مدیر حوزه‌های علمیه ضمن تقدیر از تسنیم و همه رسانه‌ها، بر لزوم همبستگی همه جریان‌های رسانه‌ای با حوزه برای انتقال پیام دین به جامعه و جهان معاصر تأکید کرد.

مراسم رونمایی

در پایان این مراسم، آیت‌الله اعرافی با حضور برخی مسئولان و مهمانان، از جمله برادران مجموعه الکتائب حزب‌الله عراق و حشدالشعبی، از صفحه ویژه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم و دفتر مطالعات راهبردی در قم رونمایی کرد.

ایشان در پیام یادگاری خود نوشت: «به امید موفقیت بیش از پیش مجاهدان عرصه رسانه و عرصه جهاد تبیین در برداشتن یک گام بلند و مبارک در راستای بلاغ مبین و انشاءالله جهانی شدن اسلام عزیز و برافراشته شدن پرچم اسلام بر قله‌های بلند جهان با ظهور امام زمان علیه السلام».

