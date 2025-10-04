مدیرعامل تسنیم: «جنگ شناختی» کارکرد رسانه را تغییر داده است/ پیوند حوزه و رسانه سپری در جهت صیانت از افکار مردم است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از سایت ویژه حوزه و روحانیت و دفتر مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم، با حضور مدیران و فضلای حوزوی و اهالی رسانه در قم برگزار گردید. در این مراسم، مجید قلیزاده، مدیرعامل خبرگزاری تسنیم، به سخنرانی پرداخت و رسالت رسانه انقلابی را در عصر تحولات نوین تبیین کرد.
تسلیت رحلت حضرت معصومه (س) و تأکید بر مجاهدت حوزه
به گزارش خبرنگار ابنا، آقای قلیزاده در ابتدای سخنان خود، ضمن توضیح اینکه مُحب اهل بیت است و سادات نیست، رحلت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها، را به همه حضار گرامی تسلیت عرض کرد. وی به طور ویژه، از کسانی که در شهر مقدس قم از انوار معارف و کرامت حضرت معصومه (س) بهره جسته و «با جهاد علمی و عملی خود عطر مکتب اهل بیت را در سراسر ایران، بلکه در همه نقاط عالم میپراکنند» و تشنگان علوم و معارف الهی را سیراب میکنند، تجلیل نمود.
وی از خداوند مسئلت کرد که عرض سلام و ارادت ایشان را به محضر آن بزرگوار و حضرت ثامنالحجج علی بن موسی الرضا (ع) ابلاغ فرماید و همه را در دنیا و آخرت متنعم به نعمت تمسک به ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) قرار دهد.
تحول در کارکرد رسانه؛ از ابزار تا مؤلفه قدرت
مدیرعامل خبرگزاری تسنیم، هدف از این جلسه را رونمایی از آغاز فعالیت پایگاه خبری حوزه و روحانیت و همچنین دفتر مرکز مطالعات راهبردی این خبرگزاری در قم ذکر کرد.
وی در تشریح اهمیت این اقدام، اظهار داشت: «واقعیت این است که جنگ شناختی کارکرد رسانه را تغییر داده است و تغییر و تحولات زیادی در کارکرد انسان به وجود آورده است». وی با تأکید بر نقش جدید رسانه، خاطرنشان کرد: «رسانه دیگر یک ابزار نیست؛ یک مؤلفه قدرت است».
آقای قلیزاده بیان کرد که در «جنگ شناختی، تصویر و روایتی که از حقیقت ارائه میشود، بر اصل حقیقت سایه افکنده است». وی این تحول را موجب بروز «احساس دانایی بر دانایی [واقعی] و گرفتاری در حصار آگاهی کاذب» دانست.
وی پدیده «آگاهی کاذب» را اینگونه توضیح داد که مردم در بعضی از موارد احساس میکنند که نسبت به همه رخدادها و حوادث پیرامونشان آگاهی دارند، «ولی چون این آگاهی را در طوفانی از اخبارها و پیامهای مختلف دریافت میکنند، در حقیقت در یک هالهای از بیخبری هستند، ولی احساس میکنند که به همهچیز مطلع هستند».
رسالت رسانه: اعتبارزدایی از پیامهای نادرست
مدیرعامل تسنیم رسالت رسانه در چنین شرایط پیچیدهای را دوگانه دانست: «رسانه هم وظیفه دارد پیام درست را منتقل کند و هم باید قدرت داشته باشد اعتبارزدایی کند از پیامهای نادرست و از آن آگاهیهای کاذب تا بتواند پیام واقعی را به مردم و به مخاطبش برساند». وی افزود: «به همین خاطر... ما باید در تولید خبر و در بستهبندی خبر، با هدف تأثیرگذاری بر مخاطب، تغییر ایجاد کنیم».
آقای قلیزاده تأکید کرد که رسانههایی که رسالت «بلاغ مبین» را به عهده گرفتند، باید متناسب با شرایط جدید، تغییر و تحولاتی را هم در محتوا و هم در اقداماتشان ایجاد کنند. این تغییرات باید در راستای «افزایش تولیدات» باشد تا بتواند «گرههای ذهنی که مردم دارند» را رفع کند.
حوزه و رسانه؛ همافزایی برای صیانت از افکار
مجید قلیزاده، نقطه تلاقی حوزه و رسانه را در همین شرایط دانست: «اینجا درست همان جایی است که حوزه و رسانه به هم میرسند تا بتوانند در پیوندی مشترک با هم، در مسیر تحقق بلاغ مبین، همافزا و همدل باشند».
وی ظرفیت بالای تولید پیام در حوزه را در کنار توانایی رسانه برای رساندن این پیام، عاملی برای ایجاد «بستری و سپری» در جهت «صیانت از افکار مردم» در جنگ شناختی دانست. وی مردم را در معرض «تهاجم نرمافزارهای مختلف، اخبار مختلف و اخبار ساخته دشمنان» معرفی کرد که پیوند حوزه و رسانه میتواند «آگاهیهای صادق و صادقانه را جایگاه آگاهیهای کاذب قرار دهد و بتواند دانایی را بر "احساس دانایی" غلبه دهد».
تأسیس مرکز مطالعات راهبردی برای جهاد تبیین
وی در پایان خاطرنشان کرد که دشمنان انقلاب اسلامی «همه تمرکزشو قرار داده با تخریب مبانی انقلاب و اعتبارزدایی از این مؤلفههای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی». به همین منظور، خبرگزاری تسنیم، بهعنوان یک رسانه انقلابی، برای «حضور مؤثر در جهاد تبیین» و زیر بار تکلیف «بلاغ مبین»، اقدام به تشکیل مرکز مطالعات راهبردی در قم و همچنین پایگاه خبری ویژه و مستقل حوزه و روحانیت کرده است.
آقای قلیزاده با افتخار اعلام کرد که این اقدامات در «پایگاه معرفتی انقلاب اسلامی، یعنی شهر مقدس قم و در جوار حریم مطهر و مزین کریمه اهل بیت (ع)» رونمایی میشود و ابراز امیدواری کرد که فعالیتهای درخشانتر و مؤثر این پایگاه در آینده مشاهده شود.
