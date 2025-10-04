به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از سایت ویژه حوزه و روحانیت و همچنین دفتر مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری بین‌المللی تسنیم، با حضور مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، مسئولان نهادهای حوزوی و اهالی رسانه در مدرسه معصومیه قم برگزار گردید. این مراسم که همزمان با سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، کریمه اهل بیت، بود، با عرض تسلیت و تجلیل از مقام ایشان آغاز شد.

تأکید مدیر حوزه‌های علمیه بر حکمرانی رسانه‌ای و شناخت غرب

به گزارش خبرنگار ابنا، حضرت آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، در این آیین، ذات حوزه را «برون‌گرا» دانست که هر آنچه در گنجینه فاخر آن قرار دارد، نهایتاً برای ساختن انسان و جامعه و جهان است. ایشان با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری، محور دوم مأموریت‌های نو و راهبردی حوزه یعنی «تربیت نیروی مهذب و کارآمد» را مورد تأکید قرار داد و فرمودند که حوزه موظف به بلاغ مبین است. دامنه این بلاغ را گستره‌ای عظیم از «معارف بالای توحیدی تا وظایف شخصی» و از «تبیین نظام اسلامی تا سبک زندگی و محیط زیست» برشمردند.

آیت‌الله اعرافی متذکر شدند که صدها مقاله و مجله و گفتار مجلسی و تلویزیونی در برابر سیل القائات مغالطه‌آمیز، نمی‌تواند وظیفه بلاغ مبین را چنانکه شایسته و مورد نیاز است به انجام رساند. ایشان فقدان «نظام حکمرانی جامع تبلیغ» را خلأیی ملموس در کلان نظام و در حوزه دانستند.

مدیر حوزه‌های علمیه در تشریح ضرورت حکمرانی بلاغ مبین، بر «شناخت صحنه و میدان و ساحت رقابت و مواجهه جهانی» تأکید کردند. ایشان اظهار داشتند که نظام بلاغ مبین به یک «غرب‌شناسی دقیق و نقادانه» نیاز دارد، چرا که عوامل موجود از رویکرد تمدنی غرب برخاسته و در همه زوایای زندگی بشر معاصر نفوذ کرده‌اند. وی با مقایسه عصر پیامبر اکرم (ص) با عصر انقلاب اسلامی، تفاوت نهضت امام خمینی (ره) با نهضت‌های پیشین را در این دانستند که امام (ره) «موازنه جهانی و عمق راهبردی و مواجهه تمدنی» را می‌فهمیدند.

آیت‌الله اعرافی افزودند: «این ممیزه نهضت امام و اندیشه امامین انقلاب است که این‌ها آن پس‌صحنه و پشت‌صحنه این مواجهه‌ای که امروز ما در کلان بلاغ مبین داریم را دریافت کرده بودند و با آن موازنه‌ها را تنظیم می‌کردند». ایشان لزوم «علوم بلاغ مبین» را به‌عنوان یک منظومه دانشی جدید مطرح کرده و تأکید نمودند که ما باید «تبدیل بی‌نهایت محتوای معارف اسلامی به زبان رسانه و هنر» را فرا بگیریم. وی همچنین نسبت به «تکانه‌های سنگین» علوم شناختی و هوش مصنوعی که متوجه حوزه است، هشدار دادند.

رسانه، مؤلفه قدرت در جنگ شناختی

آقای سید مجید قلی‌زاده، مدیرعامل خبرگزاری تسنیم، ضمن تسلیت رحلت حضرت معصومه (س)، به تشریح ضرورت تأسیس این پایگاه پرداخت و بیان داشت که جنگ شناختی کارکرد رسانه را تغییر داده است و رسانه دیگر صرفاً یک ابزار نیست، بلکه یک مؤلفه قدرت است.

آقای قلی‌زاده بیان کرد: «در جنگ شناختی، تصویر و روایتی که از حقیقت ارائه می‌شود، بر اصل حقیقت سایه افکنده است. مردم در هاله‌ای از بی‌خبری هستند، در حالی که احساس می‌کنند به همه‌چیز مطلع هستند». وی افزود: «رسانه هم وظیفه دارد پیام درست را منتقل کند و هم باید قدرت داشته باشد اعتبارزدایی کند از پیام‌های نادرست و از آن آگاهی‌های کاذب».

مدیرعامل تسنیم پیوند میان حوزه (با ظرفیت بالای تولید پیام) و رسانه (با ظرفیت رساندن این پیام) را برای «حضور مؤثر در جهاد تبیین» و تحقق «بلاغ مبین» ضروری دانست تا در برابر تهاجم اخبار ساخته دشمن، سپری در جهت صیانت از افکار مردم ایجاد شود.

اهمیت فضای مجازی و رسالت شبکه‌سازی حوزوی

حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی، مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه، در سخنان خود بر این نکته تأکید کرد که امروز با وضعیت «اشباع رسانه‌ها» و «اشباع رسانه‌ای» مواجه هستیم که دائم نسبت به کارآمدی انقلاب اسلامی و مبانی دینی شبهه تولید می‌کنند. وی تصریح کرد: «ما ناچاریم و مضطریم نسبت به شبکه‌سازی رسانه‌ای برای پشتیبانی معرفتی از جبهه انقلاب اسلامی».

حجت‌الاسلام رستمی پیام مقام معظم رهبری را که یک «افق ۱۰۰ ساله» برای حوزه ترسیم کرده، بی‌بدیل دانست که رسالت تولید و تبیین یک رویکرد تمدنی جدید را بر عهده حوزه گذاشته است. وی اشاره کرد که وظیفه «تولید» درون حوزه است، اما وظیفه «تبیین» بخش زیادیش بر عهده رسانه‌هاست.

وی با قدردانی از خبرگزاری تسنیم به دلیل این ابتکار عمل، خبر داد که در ماه‌های آتی شاهد رونمایی بخش اخبار حوزوی در سایر خبرگزاری‌ها، از جمله خبرگزاری فارس، خواهیم بود و این رویکرد هم‌افزایی در مجموعه حوزه شکل گرفته است. وی همچنین تأکید کرد که «اگر بخواهیم نظام اسلامی، اسلامی بماند و انقلابی بماند، حوزه قم باید انقلابی بماند» و نباید اجازه داد «دست‌های خائن» روحیه انقلابی قم را کمرنگ کنند.

تاریخچه رسانه انقلاب و جهاد رسانه‌ای

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین اسفندیان، دبیر سایت ویژه حوزه و روحانیت، ضمن تسلیت رحلت کریمه اهل بیت (س)، به بیان ریشه تاریخی رسانه انقلاب پرداختند و از مرحوم عقیقی بخشایشی، نخستین گزارشگر سخنان امام راحل در سال ۱۳۴۱ یاد کردند و گفتند که حضرت امام (ره) با تشویق و اعطای سِلّه (جایزه) به این خبرنگار ۱۷ ساله، «گستره بلاغ مبین» را پایه‌گذاری کردند.

وی اظهار داشت: «لحظه لحظه حوزه "فعل" است، نه "ترک فعل". اما هجوم رسانه‌ها انگاره‌ای از ترک فعل را در ذهن مخاطب شکل داده است». وی هدف این سایت را «نَمّی از یَم» (قطره‌ای از دریا) از بلاغ مبین دانست که قصد رفاقت و امتداد مباحث رسانه‌های انقلابی را دارد، نه رقابت. ایشان از تولید بیش از ۷۰۰ محتوا در محورهایی چون «فقه غزه»، «ادبیات مقاومت» و «حکمرانی دینی» در این سایت خبر دادند.

همچنین در این آیین، مجری برنامه به نقل از رهبر معظم انقلاب فرمود: «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد». وی فضای مجازی را «فضای حقیقی» خواند و تأکید کرد: «امروز ذکر مستحبی بعد از نماز ما، کار فرهنگی و جهادی در فضای رسانه است». وی همچنین با استناد به سخن پیامبر اسلام (ص) که جهاد را با دست، زبان و قلب دانستند، به لزوم حضور حوزه در میدان عمل و آگاهی از پیشرفت‌های جهانی اشاره کرد.

رونمایی و پیام آیت‌الله اعرافی

در پایان مراسم، آیین رونمایی از پایگاه ویژه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم و دفتر مرکز مطالعات راهبردی این خبرگزاری با حضور آیت‌الله اعرافی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی (جناب آقای دکتر منان رئیسی)، سردار دکتر مقدم‌فرد، حجت‌الاسلام رستمی، و دیگر مسئولان و مهمانان ارجمند، از جمله برادران مجموعه الکتائب حزب‌الله عراق و حشدالشعبی، انجام شد.

آیت‌الله اعرافی پس از رونمایی، پیامی یادگاری نگاشتند: «به امید موفقیت بیش از پیش مجاهدان عرصه رسانه و عرصه جهاد تبیین در برداشتن یک گام بلند و مبارک در راستای بلاغ مبین و انشاءالله جهانی شدن اسلام عزیز و برافراشته شدن پرچم اسلام بر قله‌های بلند جهان با ظهور امام زمان علیه السلام».