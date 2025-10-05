به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس علمی «آراء و اندیشه‌های فارابی» با حضور اساتید از جمله اساتید دانشگاه باقرالعلوم(ع) و جمعی دیگر از اساتید مراکز علمی ایران و ترکیه، طی روزهای شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ مهرماه ۱۴۰۴ (۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵) در استانبول برگزار شد.

این نشست علمی با هدف بازخوانی اندیشه‌های ابونصر فارابی و تبیین جایگاه او در فلسفه اسلامی برپا شد و با استقبال اساتید و پژوهشگران ایرانی و ترکیه‌ای همراه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی، رئیس جامعةالمصطفی از سخنرانان روز اول این کنفرانس بود که سخنرانی خود را به شکل برخط ارائه کرد.

در این کنفرانس، حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی گرجیان؛ استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم(ع) و حجت‌الاسلام دکتر سید محمود موسوی؛ دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) به ارائه مباحث علمی و دیدگاه‌های خود درباره میراث فلسفی و فکری فارابی پرداختند.

دیگر اساتید از مراکز علمی ایران و ترکیه نیز مباحث علمی و دیدگاه‌های خود را در روزهای اول و دوم این کنفرانس ارائه کردند.

این رویداد در سالن کنفرانس هتل توپکاپی ارسین استانبول برگزار شد و زمینه‌ساز گفت‌وگو و تعامل علمی میان مراکز دانشگاهی و پژوهشی ایران و ترکیه گردید.

در برگزاری این کنفرانس مراکزی همچون نمایندگی جامعه المصطفی در ترکیه نیز مشارکت داشتند.

