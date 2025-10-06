به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هشتمین مجمع بینالمللی «محوریت وحی در اندیشه اسلامی: میراث طه جابر العلوانی» در شهر استانبول ترکیه، آغاز به کار کرد که جمعی از برجستهترین علمای اسلامی، پژوهشگران، استادان و دانشجویان علوم اسلامی از کشورهای مختلف را گرد هم آورد.
پس از سخنرانیهای آغازین، اولین نشست اصلی با تمرکز بر روش تفسیرِ قرآن دکتر العلوانی، اندیشمند فقید و اسلامی عراق، برگزار شد که پژوهشگرانی از کوزوو، آلمان و روسیه، پس از نشست، در بارۀ همین موضوع به زبان روسی به گفتوگو پرداختند.
پس از صرف ناهار، دومین نشست اصلی با موضوع روشهای نوین مطالعه سنت نبوی برگزار شد. در مجموع، روز اول با پنل بحث و بررسی وحی بهعنوان منبع اصلی درک واقعیت به پایان رسید که پژوهشگرانی از آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، کوزوو، آلمان و روسیه به بحث و گفتوگو پرداختند.
طه جابر العلوانی (۱۹۳۵–۲۰۱۶) متفکر و پژوهشگر برجسته اهل عراق بود که در زمینه علوم اسلامی، تفسیر قرآن، فقه و سنت نبوی شهرت داشت.
