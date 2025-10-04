به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با آغاز سال تحصیلی جدید، بار دیگر مشکلات مدارس و دبیرستانهای دولتی لبنان نمایان شده است. صندوقهای این مدارس قادر به تأمین هزینههای جاری و تعهدات مالی نیستند؛ بهویژه پس از آنکه دولت لبنان تصمیم گرفت پرداخت پاداشهای کارکنان فناوری، نظافت و نگهبانی را در کنار حقوق و مطالبات برخی معلمان قراردادی نیز بر عهده مدارس بگذارد. مدارس موظف به پرداخت این هزینهها شدهاند، در حالی که هیچ پشتوانه مالی ندارند.
در ضاحیه جنوبی بیروت، جنوب و بقاع، برخی مدیران از صندوقهای مدارس برای تعمیرات و بازسازی خسارات ناشی از حملات اسرائیل استفاده کردهاند، اما وزارت آموزشوپرورش لبنان تاکنون هیچیک از مبالغ وعده داده شده را بازپرداخت نکرده است. مدیران هشدار میدهند که بدون تزریق منابع به صندوقها، هیچ نظمی در امور مالی مدارس دولتی لبنان برقرار نخواهد شد. آنها مجبورند از جیب شخصی یا با قرض گرفتن، مدارس دولتی را اداره کنند.
مبلغ شش میلیون لیرهای که اخیراً به ازای هر دانشآموز در مدارس ابتدایی و متوسطه پرداخت شد، حتی هزینههای بیمه، برق، گازوئیل و بدهیهای انباشته را هم پوشش نداد. نتیجه آن است که برخی مدارس دولتی لبنان به دلیل ناتوانی در خرید سوخت، بدون برق ماندهاند.
در مدارس مناطق کوهستانی، مشکل دوچندان است. هزینه سالانه سوخت گرمایشی میتواند به شش هزار دلار برسد؛ رقمی که مدارس برای تأمین آن گاهی به احزاب و انجمنها یا پیشپرداختهای منطقهای متوسل میشوند. در برخی موارد، حقوق کارکنان تا شش ماه به تأخیر افتاده است. در جنوب لبنان، مدیر یک مدرسه ابتدایی میگوید که مدارس مجبورند برای نیازهای معلمان از خیرین محلی و شهرداریها کمک بگیرند.
در دبیرستانها اوضاع اندکی بهتر است، چون آنها شهریه دریافت میکنند که امسال از ۹ میلیون به ۱۳ میلیون لیره افزایش یافته است. با این حال، بسیاری از مدیران دبیرستانهای دولتی لبنان نیز از بار مالی اضافی ناشی از پرداخت پاداش کارکنان گلایه دارند.
یکی از مدیران در منطقه متن شمالی میگوید: تعداد دانشآموزان در ساحل متن تا جبیل و کسروان کاهش یافته است. او اشاره میکند که بحث درباره کاهش روزهای حضور به چهار روز در هفته، که سه سال است در مدارس دولتی اجرا میشود، بهعنوان یک تبلیغ منفی عمل کرده و بر وضعیت صندوقها اثر گذاشته است. او تأکید میکند که عبارت فعلاً پرداخت کنید، بعداً میبینیم دیگر فایدهای ندارد، زیرا منابع موجود تنها کفاف سه ماه هزینههای جاری را میدهد.
در نمونهای دیگر، یکی از مدیران دبیرستانهای ضاحیه جنوبی بیروت، ۱۵ هزار دلار از صندوق مدرسه برای تعمیر خسارات جنگ هزینه کرده، اما تنها پنج هزار دلار بازپرداخت دریافت کرده است. اکنون موجودی صندوق او فقط برای پرداخت پاداش کارکنان تا ماه مارس کفایت میکند.
