یمن از مواضع حماس در دفاع از مردم فلسطین حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه یمن در خصوص موافقت مشروط حماس با طرح ترامپ، بر حمایت صنعا از تمام مواضع این جنبش و سایر گروههای فلسطینی در دفاع از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد.
وزارت امور خارجه یمن در صنعا امروز در بیانیهای اعلام کرد: یمن در تمام مواضع حماس و سایر گروههای فلسطینی علیه دشمن و در دفاع از حقوق مردم فلسطین، در کنار آنها ایستاده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: دشمن صهیونیستی در دستیابی به اهدافش در از بین بردن مقاومت، آواره کردن مردم غزه و نابودی آرمان فلسطین شکست خورده است.
این وزارتخانه افزوده است: ما بار دیگر بر مواضع ثابت صنعا در حمایت از مردم فلسطین در غزه، مقاومت شجاعانه آنها و آرمان عادلانهشان تأکید میکنیم.
