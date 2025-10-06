حماس ادعاهای مربوط به تسلیم سلاح را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، ادعاهای منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره موضع این جنبش در مذاکرات آتش‌بس و تسلیم سلاح را «ساختگی و بی‌اساس» خواند و آن‌ها را رد کرد.

محمود مرداوی از اعضای ارشد حماس، با بیان اینکه این ادعاها «هیچ پایه و اساسی ندارند»، تأکید کرد هدف از انتشار چنین اخبار جعلی، «تحریف موضع رسمی جنبش و ایجاد سردرگمی در افکار عمومی» است.

مرداوی از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار و نقل‌قول‌ها دقت و صداقت را رعایت کنند و از پیروی از منابع ناشناس و شایعات خودداری نمایند.

او همچنین تأکید کرد که تنها منابع رسمی و معتبر جنبش حماس باید مرجع دریافت اطلاعات باشند.

گفتنی است برخی رسانه‌ها مدعی شدند که یکی از رهبران حماس از موافقت این جنبش با تحویل سلاح به نهادی فلسطینی ـ مصری تحت نظارت بین‌المللی خبر داده است.

در پاسخ رسمی حماس به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای توقف جنگ، این جنبش با آزادی تمامی اسرای اسرائیلی در قالب تبادل اسرا موافقت کرده، اما تأکید نموده که «سایر مسائل مربوط به آینده نوار غزه و حقوق مشروع ملت فلسطین» باید در چارچوب ملی و بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی بررسی شود.

