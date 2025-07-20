به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که تأسیسات هسته‌ای ایران در حمله هوایی آمریکا به‌طور کامل نابود شده‌اند، این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای آمریکایی روایت متفاوتی ارائه کرده‌اند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال» نوشت: سه سایت هسته‌ای در ایران به‌طور کامل نابود و منهدم شدند و بازسازی آن‌ها سال‌ها طول خواهد کشید. اگر ایران قصد احیای این تأسیسات را داشته باشد، بهتر است از ابتدا و در سه نقطه کاملاً جدید کار را آغاز کند.

آمریکا در تاریخ ۲۲ ژوئن، تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم فُردو در جنوب تهران و همچنین دو مرکز دیگر در اصفهان و نطنز را هدف حملات هوایی قرار داد. هنوز میزان دقیق خسارات وارده به این مراکز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

این حملات در پی آغاز حمله گسترده اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن انجام شد که به جنگی ۱۲ روزه میان دو طرف انجامید. در این جنگ، اسرائیل صدها حمله علیه مراکز هسته‌ای و نظامی ایران انجام داد و برخی دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را ترور کرد. ایران نیز در پاسخ، اقدام به پرتاب موشک و ارسال پهپاد به سمت اسرائیل کرد.

واشنگتن در آن زمان ادعا کرد که حملات هوایی‌اش موفقیتی کامل بوده و ضربه بزرگی به تلاش چندین‌ساله ایران برای توسعه تسلیحات هسته‌ای وارد کرده است.

تردید در روایت ترامپ؛ گزارش رسانه‌های آمریکایی

با این حال، رسانه‌های آمریکایی چون شبکه NBC گزارش متفاوتی ارائه داده‌اند. این شبکه به‌نقل از ۵ مقام فعلی و پیشین آمریکایی اعلام کرد که تنها یکی از سه سایت هدف قرار گرفته، آسیب جدی دیده است، در حالی که دو مرکز دیگر قابل تعمیر هستند و ممکن است فعالیت غنی‌سازی در آن‌ها طی ماه‌های آینده از سر گرفته شود.

بر اساس گزارش شبکه NBC، پنتاگون طرح گسترده‌تری برای وارد آوردن خسارت بیشتر به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر داشت که شامل بمباران پی‌درپی طی چند هفته می‌شد. اما ترامپ این طرح را رد کرد؛ به گفته مقامات آگاه، او نگران افزایش تلفات انسانی و ورود آمریکا به جنگی گسترده‌تر بود.

