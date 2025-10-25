آمریکا، استیون فاگین را به عنوان فرمانده غیرنظامی مرکز هماهنگی غزه منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که استیون فاگین، دیپلمات باسابقه و سفیر کنونی این کشور در یمن، به عنوان فرمانده غیرنظامی مرکز جدید هماهنگی برای اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه منصوب شده است.

این اعلام پس از سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی در جنوب اراضی اشغالی صورت گرفت. روبیو در این سفر از پیوستن تعداد بیشتری از دیپلمات‌های آمریکایی به حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی مستقر در این مرکز خبر داد.

اهداف مرکز هماهنگی و فرماندهی نظامی-غیرنظامی

بر اساس گزارش العربی الجدید، وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که استیون فاگین مسئولیت فرماندهی غیرنظامی این مرکز را بر عهده خواهد داشت و مأموریت آن حمایت از اجرای طرح صلح در نوار غزه است. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز طی روزهای گذشته این مرکز را افتتاح کرده و ژنرال پاتریک فرانک را به عنوان فرمانده نظامی آن منصوب کرده است.

سوابق دیپلماتیک استیون فاگین

فاگین از سال ۲۰۲۲ به عنوان سفیر آمریکا در یمن منصوب شده، اما مأموریت‌های خود را از خارج از این کشور انجام می‌دهد. وی پیش‌تر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ مدیر دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بوده و همچنین در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مسئولیت‌هایی در کنسولگری اربیل و سفارت بغداد بر عهده داشته است.

واکنش‌ها به تأسیس مرکز هماهنگی

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سفر اخیر خود به اراضی اشغالی، از افتتاح این مرکز خبر داد و تأکید کرد که آمریکا هیچ نیروی نظامی در نوار غزه مستقر نخواهد کرد. در همین راستا، دولت انگلیس نیز روز چهارشنبه از اعزام مجموعه‌ای از افسران به اراضی اشغالی برای همکاری با مرکز هماهنگی آمریکا خبر داد.

موضع اردن در قبال حضور نظامی در غزه

در پی انتشار اخباری مبنی بر مشارکت اردن در این مرکز، محمد المومنی، سخنگوی دولت اردن، اعلام کرد که کشورش هیچ نیرویی به نوار غزه اعزام نخواهد کرد و هیچ نقش نظامی در کرانه باختری یا غزه نخواهد داشت. وی تأکید کرد که موضع اردن بر توقف جنگ، اجازه ورود کمک‌ها و آغاز روند سیاسی برای بازسازی غزه متمرکز است.

مومنی افزود: «مردم فلسطین شایسته تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود هستند و آوارگی و نقض اماکن مقدس در قدس خط قرمزی است که نمی‌توان از آن عبور کرد.»

ادامه کمک‌های بشردوستانه اردن به غزه

سخنگوی دولت اردن با اشاره به ادامه تلاش‌های بشردوستانه کشورش برای کمک به مردم غزه، اظهار داشت: «کمک‌های امدادی اردن مایه افتخار هر اردنی و عربی است و ما از ارائه هر آنچه در توان داریم برای کمک به برادران و مردم خود در غزه دریغ نخواهیم کرد.»

........

پایان پیام/