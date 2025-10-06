به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه و در سخنرانی خود در مراسم سالروز تأسیس نیروی دریایی آمریکا در ویرجینیا، درباره حمله تجاوزکارانه به تأسیسات هستهای ایران صحبت کرد.
وی ادعا کرد که آمریکا با استفاده از بمبافکنهای بی-۲ و شلیک ۳۰ موشک تاماهاک از یک زیردریایی، تمام اهداف مورد نظر در تأسیسات هستهای ایران را با دقت منهدم کرده است.
ترامپ باز هم مدعی شد که اگر این حمله انجام نمیشد، ایران ظرف یک ماه به سلاح هستهای دست مییافت.
رئیسجمهور آمریکا هشدار داد که اگر ایران تلاش برای بازسازی برنامه هستهای خود را از سر گیرد، آمریکا «بدون تأخیر» واکنش نشان خواهد داد.
ترامپ گفت که این اقدام باید سالها پیش انجام میشد و افزود: «امیدوارم ایران برنامه هستهای خود را دوباره از سر نگیرد، چون اگر این کار را بکند، ما مجبور خواهیم بود دوباره با آن برخورد کنیم.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین با افتخار به اقدامات تجاوزکارانه خود، از دیدار با خلبانان بمبافکنهای بی-۲ در اتاق بیضی کاخ سفید خبر داد و گفت که «آنها برای ۲۲ سال آموزش دیده بودند تا پتانسیل هستهای ایران را نابود کنند»، اما تنها در دوره او این مأموریت به سرانجام رسید.
