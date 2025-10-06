به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن درباره تحولات مربوط به پرونده جنگ غزه و مذاکراتی که قرار است برای بررسی طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صورت بگیرد، نسبت به فریبکاری دوباره آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هشدار داد.

الفرح اعلام کرد: دشمن صهیونیستی با پوشش آمریکایی، به‌دنبال تقلیل مذاکرات به معامله‌ای بر سر اعداد بدون هیچ‌گونه تعهد واقعی مربوط به توقف تجاوز و لغو محاصره یا خروج از نوار غزه است.

این مسئول انصارالله افزود: طرح ترامپ بیانگر قصد آشکار دشمن صهیونیستی و آمریکا برای کاهش اهمیت آرمان فلسطین و تبدیل آن به یک مسئله انسانی محدود با هدف آماده‌سازی جهت بازگشت به جنگ بعد از رسیدن به دستاوردهای موقت سیاسی و رسانه‌ای است.

وی تأکید کرد: اما گروه‌های مقاومت فلسطین به‌خوبی از آنچه دشمن صهیونیستی در سر دارد، آگاهند و خلاصه کردن رنج مردم فلسطین به یک ورق مذاکره را کاملاً رد می‌کنند. نبرد کنونی یک معامله سیاسی نیست، بلکه نبردی برای کرامت و موجودیت مردمی است که حاضر به حذف یا جایگزینی با حقوق واهی نیستند.

الفرح تصریح کرد: موضع مقاومت، قاطع و روشن است؛ بدون توقف تجاوزات، هیچ‌گونه تبادل اسرا و بدون کرامت، هیچ‌گونه آرامش و بدون عقب‌نشینی دشمن، هیچ‌گونه صلح و توافقی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: گروه‌های مقاومت با قاطعیت پیش می‌روند؛ زیرا از آرمان مردمی آزاده حمایت می‌کنند که حقوق خود را با توهمات معامله نمی‌کنند و کرامتشان را به دشمن نمی‌فروشند. هر توافقی که شامل تضمین‌های واقعی برای پایان دادن به جنگ غزه و لغو محاصره علیه این باریکه نباشد، در واقع یک مانور پیشگیرانه است.

این عضو جنبش انصارالله یمن تأکید کرد: شرط‌بندی روی شکستن اراده مقاومت، یک توهم از پیش باخته است و ملت‌های آزاده هرگز توافق‌هایی را که تحت فشار نظامی و سیاسی به آنها تحمیل می‌شود، نمی‌پذیرند؛ زیرا آزادی قابل خرید و فروش یا معامله نیست.

الفرح هشدار داد که دشمن صهیونیستی با حمایت آمریکا می‌خواهد مذاکرات را به یک معامله شامل تبادل تعداد اسرا بدون عقب‌نشینی، بدون توقف تجاوزات، بدون لغو محاصره و بدون هیچ تضمینی برای پایان جنگ تقلیل دهد و سپس دوباره به جنگ برگردد. اما گروه‌های مقاومت می‌دانند چه می‌خواهند و از تقلیل مسئله فلسطین به یک برگه مذاکره خودداری می‌کند.



