به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بیانیه، انصارالله از تمامی گروههای مقاومت فلسطینی بهویژه جنبشهای حماس و جهاد اسلامی تقدیر کرده و همچنین از جبهههای پشتیبان محور مقاومت که فرماندهان برجسته خود را در راه فلسطین تقدیم کردهاند، تجلیل به عمل آورده است.
دفتر سیاسی انصارالله عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را «پاسخی طبیعی، اخلاقی، ملی و انسانی» به جنایات رژیم صهیونیستی دانسته و تأکید کرده که این اقدام زمانی صورت گرفت که جهان از مسئله فلسطین و رنج بیش از دو میلیون فلسطینی چشمپوشی کرده بود.
در ادامه، این بیانیه رژیم صهیونیستی را به ارتکاب «جنگ نسلکشی» با حمایت مستقیم آمریکا متهم و اعلام کرده که واشنگتن مسئولیت حفاظت از این رژیم را در برابر ضربات مقاومت برعهده گرفته است.
انصارالله همچنین تأکید کرده که ورود ملت یمن به میدان حمایت از فلسطین، بر پایه اصول دینی، اخلاقی و انسانی بوده و یمن طی دو سال گذشته تحت رهبری سید عبدالملک الحوثی، الگویی بینظیر در پشتیبانی از ملت فلسطین ارائه داده است.
در این بیانیه آمده است که عملیات نیروهای مسلح یمن تأثیر قابلتوجهی داشته و دشمن صهیونیستی و حامیان جهانیاش به اثربخشی آن اذعان کردهاند.
دفتر سیاسی انصارالله با اشاره به فداکاریهای ملت یمن، از جمله شهادت نخستوزیر و چند وزیر در مسیر حمایت از فلسطین، بار دیگر مخالفت خود را با «جنایات نسلکشی و پاکسازی قومی» در غزه اعلام کرده و سیاست « گرسنگی دادن و محاصره انسانی» را به شدت محکوم کرده است.
بیانیه یاد شده اعمال فشار کشورهای عربی، اسلامی و جامعه جهانی برای توقف تجاوزگری رژیم صهیونیستی و رفع محاصره غزه شده را خواستار شد و بر حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی در سراسر سرزمینهای اشغالی تأکید کرده است.
انصارالله همچنین هشدار داده که توطئه جدید صهیونیستی-آمریکایی در جریان است و با اعتماد کامل به درایت و پایداری گروههای مقاومت فلسطینی، بر ادامه حمایت یمن تا توقف کامل تجاوز و رفع محاصره غزه تأکید کرده است.
